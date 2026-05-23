Bloomberg: у Конго різко погіршується ситуація зі спалахом Еболи

У східних регіонах Демократичної Республіки Конго фіксують стрімке поширення спалаху Еболи, який за оцінками медиків випереджає можливості системи реагування.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Мінохорони здоров’я країни та ВООЗ.

Станом на 21 травня в країні зареєстровано 83 підтверджені випадки інфікування, 746 підозрюваних випадків та 1603 контактні особи, які перебувають під наглядом. Водночас медичні працівники змогли відстежити лише 342 контакти за добу – близько 21% від загальної кількості.

За даними ВООЗ, спалах Еболи уже охопив щонайменше три провінції. Також цього тижня підтвердили новий випадок поблизу міста Букаву, що розташоване неподалік кордону з Руандою.

Раніше випадки також були зафіксовані в Уганді, що викликає занепокоєння щодо транскордонного поширення інфекції.

У ВООЗ наголошують, що реагування на спалах відбувається в надзвичайно складних умовах через нестабільну безпекову ситуацію, переміщення населення та недовіру до влади.

"Це один із найскладніших операційних контекстів, з якими ми стикалися", – заявили в надзвичайному комітеті організації.

Медики повідомляють про значні труднощі з відстеженням контактів та лабораторною діагностикою.

За оцінками ВООЗ, рівень позитивних тестів сягає майже 46%, що може свідчити про значну кількість невиявлених випадків.

Окремо зазначається, що широко використовувані раніше діагностичні платформи не завжди виявляють цей штам вірусу, а специфічні тест-системи залишаються у дефіциті.

У регіоні вже зафіксовані інциденти напруги під час запровадження карантинних заходів. Повідомляється про сутички в лікарнях, а також підпали лікувальних наметів гуманітарних організацій, після чого частина пацієнтів залишила медичні установи.

Ситуацію ускладнює збройний конфлікт у регіоні, де активні угруповання контролюють окремі території, а пересування гуманітарних місій є обмеженим.

ВООЗ закликає до термінового розширення тестування, посилення епіднагляду та створення безпечних гуманітарних коридорів для роботи медичних команд.

Ризик поширення інфекції всередині ДР Конго оцінюється як "дуже високий", тоді як для сусідніх країн – як "високий". Для країн Євросоюзу ризик залишається "дуже низьким", однак там уже посилюють моніторинг і готовність лабораторій.

ВООЗ попереджає, що без швидкого посилення реагування ситуація може продовжити погіршуватися, а епідемія – виходити за межі регіону.