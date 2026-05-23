Axios: Трамп провів термінову нараду щодо відновлення бомбардувань Ірану

Трамп серйозно розглядає можливість нових військових ударів по Ірану у разі провалу перемовин.

Дональд Трамп, Джей Ді Венс та Марко Рубіо (праворуч) в Овальному кабінеті, 27 червня 2025 року.
Президент США Дональд Трамп провів у п’ятницю термінову зустріч із командою з національної безпеки стосовно війни в Ірані, пише Axios з посиланням на двох анонімних американських чиновників. 

Президент США серйозно розглядає можливість нових військових ударів по Ірану, якщо переговори найближчим часом не дадуть результату.

За інформацією джерел, Трампа поінформували про стан переговорів з Іраном та можливі сценарії у разі їхнього провалу.

Водночас дипломатичні зусилля тривають. До Тегерана прибув командувач армії Пакистану Асим Мунір, який намагається сприяти деескалації конфлікту. Також до іранської столиці прибула делегація Катару для підтримки переговорного процесу.

Очікується, що Мунір проведе зустріч із командувачем Корпусу вартових ісламської революції Ахмад Вахіді.

За словами американських чиновників, переговори проходять надзвичайно складно, а проєкти домовленостей постійно змінюються без суттєвого прогресу.

Після засідання Білий дім несподівано змінив графік президента США. Замість запланованого перебування у гольф-клубі в Бедмінстері Трамп вирішив повернутися до Вашингтона.

Крім того, він повідомив у соцмережі Truth Social, що не відвідає весілля свого сина через "обставини, пов’язані з урядом та любов’ю до США".

За даними Axios, ще у вівторок Трамп під час розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявляв про бажання дати шанс дипломатії. Однак уже наприкінці тижня його позиція стала жорсткішою.

Президент США обговорював можливість проведення "вирішальної" масштабної військової операції, після якої міг би оголосити про завершення конфлікту.

Офіційного рішення про відновлення бойових дій наразі не ухвалено.

