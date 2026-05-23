Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб'єктах біля Москви
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Сі попередив Трампа, що "тайванське питання" є вирішальним для відносин між США і Китаю
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
ЗМІ: Мирна угода США та Ірану може бути оголошена упродовж кількох годин

Доля ключового питання про відмову від збагачення урану залишається невизначеною.

Іран і США
Фото: Укрінформ

Видання Al-Arabiya повідомляє, що США та Іран нібито узгодили текст мирної угоди, яка стане завершенням війни, що триває з кінця лютого.

Проєкт договору було фіналізовано за посередництва Пакистану, а його офіційне оголошення може відбутися ще до кінця п'ятниці за американським часом. 

Згідно з текстом угоди, сторони погоджуються на негайне, взаємне та безумовне припинення вогню на воді, землі та у повітрі. Військові операції та протистояння у медійному просторі мають бути припинені, а відносини США та Ірану будуватися на взаємному визнанні суверенітету і територіальної цілісності, а також принципі невтручання у внутрішні справи.

Документ гарантує вільне судноплавство у Перській та Оманській затоках і Ормузькій протоці із застосуванням спільного механізму моніторингу та вирішення диспутів. У відповідь на дотримання Іраном умов миру США зобов'язуються поступово зняти з Тегерана економічні санкції.

Текст, який потрапив у розпрорядження ЗМІ, не містить пункту про іранську ядерну програму, проте наголошує на потребі обговорити питання, які залишаться між країнами, окремо не пізніше ніж через 7 днів після оголошення миру.

У Вашингтоні поки не говорили про готовність угоди, хоча держсекретар Марко Рубіо стведжував, що отримав позитивні сигнали щодо переговорів.

