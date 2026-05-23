ВООЗ підвищили ризики розвитку Еболи в Конго до "дуже високого"

Йдеться про 750 можливих випадків та понад 170 - летальних.

Місто Гома, ДР Конго, 20 травня 2026
Фото: EPA/UPG

Всесвітня організація охорони здоров’я підвищила ризик перетворення штаму Еболи на національний спалах у Конго до «дуже високого».

Про це пише Reuters.

Наразі в Конго підтверджено 82 випадки захворювання, сім з яких підтверджено летальні випадки, 177 – підозрювані летальні випадки і 750 ймовірних випадків захворювання. 

«Потенціал швидкого поширення цього вірусу високий, дуже високий, і це змінило всю динаміку», – сказав Абдірахман Махамуд, директор ВООЗ з питань реагування на надзвичайні ситуації.

У громадянина США, який працював у Конго, підтвердили наявність вірусу, і його перевели до Німеччини для надання медичної допомоги.

Відомо про ще одного громадянина США з контактною особою з високим рівнем ризику, якого було переведено до Чеської Республіки.

«Ми відстаємо, щоб справді спробувати взяти цей спалах під контроль. Оскільки він поки що все ще передається, кількість випадків зростатиме ще деякий час», – зазначила представниця ВООЗ у Конго.

  • Найбільш перспективна вакцина проти вірусу Bundibugyo, який спричинив новий спалах Еболи у Центральній Африці, може стати доступною лише через шість-дев’ять місяців. 
