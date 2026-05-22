Трамп змінив правила отримання грін-карти для іноземців

Заявники на постійне проживання в США повинні будуть повернутися до своїх країн.

Іноземці, які подають заявку на постійне проживання в США, тепер повинні будуть повернутися до своїх країн, щоб отримати грін-карти.

Про це пише Bloomberg.

Нові правила поширюються на будь-якого іноземця, який прибув до США за тимчасовою неімміграційною візою, включаючи студентів, працівників за візами H-1B або L та відвідувачів.

США видають близько 1 мільйона грін-карт на рік, хоча приблизно половина з них призначена для іноземних родичів, яких спонсорують громадяни США. Ці заявки, як правило, вже опрацьовуються за межами США.

За словами експертів з імміграційного законодавства, зміна політики може вплинути на сотні тисяч людей на рік і ще більше скоротити легальну імміграцію.

За даними видання, у службовій записці, що описувала зміни, співробітникам, які розглядають заяви на постійне проживання, повідомили, що можуть бути зроблені деякі винятки.