Спецпосланець Трампа заявив, що Гренландія може допомогти знизити ціни на нафту

Спецпосланник президента США Дональда Трампа з питань Гренландії Джефф Лендрі заявив, що острів може відіграти важливу роль у стабілізації світового енергетичного ринку на тлі війни з Іраном та кризи в Ормузькій протоці, пише The Hill.
За словами Лендрі, Гренландія має значний потенціал у видобутку нафти.
"Гренландія могла б уже зараз експортувати 2 мільйони барелів нафти на день. Подумайте, що це могло б означати. Подумайте, який тиск це зняло б в Ормузькій протоці", – заявив він.
За даними міжнародних ринків, ціна Brent перевищила 102 долари за барель, а американська WTI – близько 98 доларів.
Лендрі також заявив, що запуск нафтовидобутку у Гренландії можливий "приблизно за 10 місяців".
Він підкреслив, що Дональд Трамп є "єдиним президентом за останні 30–40 років", який приділив увагу Гренландії та її потенціалу.
Раніше цього тижня Лендрі вперше відвідав столицю Гренландії Нуук без офіційного запрошення.
Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен після зустрічі із Лендрі наголосив, що жителі острова не підтримують ідею продажу території США.
"Ми ще раз наголосили, що народ Гренландії не продається, а гренландці мають право на самовизначення", – заявив він журналістам.
- Раніше Нільсен заявив, що автономна територія веде зі Сполученими Штатами переговори про посилення американської військової присутності на острові.