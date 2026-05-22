Спецпосланець Трампа заявив, що Гренландія може допомогти знизити ціни на нафту

За словами Лендрі, постачання нафти з Гренландії могло б полегшити становище на енергоринку.

Джефф Лендрі та Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Спецпосланник президента США Дональда Трампа з питань Гренландії Джефф Лендрі заявив, що острів може відіграти важливу роль у стабілізації світового енергетичного ринку на тлі війни з Іраном та кризи в Ормузькій протоці, пише The Hill.

За словами Лендрі, Гренландія має значний потенціал у видобутку нафти.

"Гренландія могла б уже зараз експортувати 2 мільйони барелів нафти на день. Подумайте, що це могло б означати. Подумайте, який тиск це зняло б в Ормузькій протоці", – заявив він.

За даними міжнародних ринків, ціна Brent перевищила 102 долари за барель, а американська WTI – близько 98 доларів.

Лендрі також заявив, що запуск нафтовидобутку у Гренландії можливий "приблизно за 10 місяців".

Він підкреслив, що Дональд Трамп є "єдиним президентом за останні 30–40 років", який приділив увагу Гренландії та її потенціалу.

Раніше цього тижня Лендрі вперше відвідав столицю Гренландії Нуук без офіційного запрошення.

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен після зустрічі із Лендрі наголосив, що жителі острова не підтримують ідею продажу території США.

"Ми ще раз наголосили, що народ Гренландії не продається, а гренландці мають право на самовизначення", – заявив він журналістам.

