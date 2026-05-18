Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
Посланець Трампа в Гренландії прибув на острів, щоб "завести друзів"

Джефф Лендрі та Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Посланець президента Дональда Трампа в Гренландії, губернатор Луїзіани Джефф Лендрі прибув на арктичний острів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Він заявив місцевим ЗМІ, що приїхав, “аби завести друзів”.

Це перший візит Лендрі на цю територію, і він планує взяти участь у бізнес-конференції у столиці Нууку. 

Данія та Гренландія ведуть переговори зі США щодо безпеки Арктики та ролі Вашингтона в її майбутньому.

“Я тут просто для того, щоб будувати стосунки, дивитися, слухати та вчитися, а також щоб побачити, чи є можливості для розширення відносин між Гренландією, Сполученими Штатами та Данією”, – сказав Лендрі датській телекомпанії DR. 

Трамп доручив йому “поїхати туди та завести купу друзів”.

Неодноразові заклики Трампа захопити напівавтономну данську територію Гренландія викликали занепокоєння серед 56 000 жителів острова, а також у Данії, яка є близьким союзником США з часів Другої світової війни. 

Лендрі має взяти участь у конференції “Майбутнє Гренландії” 19-20 травня. На заході говоритимуть про те, як острів може посилити свою економіку, зокрема завдяки своїм величезним природним ресурсам, як-от нафта та рідкісноземельні корисні копалини.

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен повідомив, що зустрінеться з Лендрі у понеділок.

