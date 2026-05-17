Під вартою у Гаазі помер 93-річний ексбізнемен, підозрюваний у геноциді в Руанді

Фелісьєн Кабуга був серед останніх втікачів, яких розшукували щодо геноциду, під час якого екстремісти хуту вбили понад 800 000 осіб.

93-річний Фелісьєн Кабуга, підозрюваний у геноциді в Руанді 1994 року, помер під вартою.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на суд ООН.

Кабугу заарештували у Франції у 2020 році після понад 20 років переховування та екстрадовано до Гааги.

Пізніше його визнали непридатним до суду через деменцію, а також вважали занадто хворим, щоб повернутися до Руанди. Оскільки жодна країна не бажала його прийняти, Кабуга залишався у слідчому ізоляторі ООН у Гаазі.

Суд заявив, що наказав провести розслідування обставин його смерті.

Колишній бізнесмен і власник радіостанції був серед останніх втікачів, яких розшукували у зв'язку з геноцидом, під час якого екстремісти хуту вбили протягом 100 днів понад 800 000 тутсі та поміркованих хуту.

Прокурори звинуватили Кабугу в пропоганді мови ворожнечі через його радіостанцію “Radio Television Libre des Mille Collines” та в допомозі з озброєнням етнічних ополчень хуту.

Суд, який оголосив про його смерть – Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів – розглядає справи, що залишилися від колишніх трибуналів ООН щодо Руанди та колишньої Югославії.