За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
ФотоПройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
ГоловнаСвіт

Під вартою у Гаазі помер 93-річний ексбізнемен, підозрюваний у геноциді в Руанді

Фелісьєн Кабуга був серед останніх втікачів, яких розшукували щодо геноциду, під час якого екстремісти хуту вбили понад 800 000 осіб.

Під вартою у Гаазі помер 93-річний ексбізнемен, підозрюваний у геноциді в Руанді
Родичі жертв геноциду в Руанді
Фото: EPA/UPG

93-річний Фелісьєн Кабуга, підозрюваний у геноциді в Руанді 1994 року, помер під вартою.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на суд ООН.

Кабугу заарештували у Франції у 2020 році після понад 20 років переховування та екстрадовано до Гааги. 

Пізніше його визнали непридатним до суду через деменцію, а також вважали занадто хворим, щоб повернутися до Руанди. Оскільки жодна країна не бажала його прийняти, Кабуга залишався у слідчому ізоляторі ООН у Гаазі. 

Суд заявив, що наказав провести розслідування обставин його смерті.

Колишній бізнесмен і власник радіостанції був серед останніх втікачів, яких розшукували у зв'язку з геноцидом, під час якого екстремісти хуту вбили протягом 100 днів понад 800 000 тутсі та поміркованих хуту.

Прокурори звинуватили Кабугу в пропоганді мови ворожнечі через його радіостанцію “Radio Television Libre des Mille Collines” та в допомозі з озброєнням етнічних ополчень хуту.

Суд, який оголосив про його смерть – Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів – розглядає справи, що залишилися від колишніх трибуналів ООН щодо Руанди та колишньої Югославії.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies