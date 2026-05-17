У Німеччині застрелили тигра, який утік з вольєра і напав на людину

У німецькому Лейпцигу поліція застрелила після нападу на людину тигра, який утік з вольєра.

Про це повідомляє DW з посиланням на газети Bild та Leipziger Volksstimme.

Тварина належить відомій дресирувальникці Кармен Зандер, яка володіє групою великих котячих.

Поліція повідомила, що тварина поранила чоловіка. Він отримав лише легкі травми, але його все ж таки госпіталізували.

Інші тигри не втекли, заявила речниця відомства.

Відомо, що тигр втік з приватної території у місті Шкойдіц, на захід від Лейпцига, перш ніж його застрелили на території приватних садів.

Зандер, яку називають “Королевою тигрів”, вже зіткнулася з юридичними проблемами через поводження з тваринами, які перебували під її опікою, повідомляє тижневик Zeit. Серед іншого, жінку звинувачують у тому, що влаштувала шоу тигрів без належного дозволу. Прокуратура Лейпцига розпочала розслідування цього інциденту.