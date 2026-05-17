У Німеччині через бомбу часів Другої світової війни евакуювали близько 30 тисяч людей

У місті Пфорцгайм створили заборонену зону радіусом 1,5 кілометра.

У німецькому місті Пфорцгайм у федеральній землі Баден-Вюртемберг, під час будівельних робіт виявили авіаційну бомбу часів Другої світової війни. Через потенційну небезпеку влада евакуювала близько 30 тисяч мешканців.

Про це повідомляє dpa з посиланням на місцеву поліцію.

Йдеться про бомбу типу HC-4000 вагою близько 1800 кілограмів, у якій міститься приблизно 1350 кілограмів вибухової речовини. Її знайшли у східній частині міста, розташованого приблизно за 40 кілометрів від Штутгарта.

Наразі фахівці готуються до операції зі знешкодження вибухонебезпечного предмета. Поліція перевіряє, чи всі жителі покинули небезпечну територію.

Для безпеки у місті створили заборонену зону радіусом 1,5 кілометра. На місці працюють пожежники, правоохоронці та вибухотехніки.

Попри те, що міська влада заявила про відсутність безпосередньої загрози для населення, рішення про масштабну евакуацію ухвалили задля запобігання можливим ризикам під час знешкодження бомби.

