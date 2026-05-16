Президентка Молдови Мая Санду засудила новий указ російського диктатора Володимира Путіна, який спростив процедуру отримання російського громадянства для жителів невизнаного Придністров'я, пише Politico.

На думку Санду, цей крок є нічим іншим, як інструментом прихованої мобілізації для війни проти України.

Як відомо, 15 травня Путін підписав декрет, який дозволяє жителям сепаратистського регіону Молдови отримувати паспорти РФ без обов'язкового проживання на території Росії та без підтвердження знання російської мови.

«Ймовірно, їм просто потрібно більше людей, щоб відправити їх на війну в Україну», — відреагувала Санду 16 травня під час виступу на безпековій конференції у Таллінні.

Вона додала, що цей указ є черговою тактикою Кремля, спрямованою на залякування Кишинева та зрив зусиль із реінтеграції Придністров'я — регіону, де російські війська незаконно дислокуються ще з моменту розпаду Радянського Союзу.

За словами Санду, дії Москви навряд чи матимуть великий успіх серед місцевого населення. Вона підкреслила, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну більшість жителів Придністров'я активно оформлювали саме молдовське громадянство, оскільки з паспортом Республіки вони почуваються у значно більшій безпеці, ніж із російським.