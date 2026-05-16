4 тисячі поліцейських чергуватимуть у Лондоні через масштабні протести

Поліція Лондона готується двох масштабних протестів, на яких очікується десятки тисяч людей.

Про це пише The Guardian.

Броньовані автомобілі, кінна поліція, службові собаки, дрони та гелікоптери будуть задіяні разом із 4 тисячами офіцерів для забезпечення порядку під час ультраправого маршу Unite the Kingdom (UTK).

Поліцейські отримають додаткові повноваження проводити обшуки та перевірки без необхідності мати підозру щодо скоєння правопорушення. Це також стосуватиметься пропалестинської акції до Дня Накби, яка проходитиме в іншому місці, окремо від маршу UTK.

Одночасно десятки тисяч футбольних уболівальників очікуються на стадіоні «Вемблі» на фіналі Кубка Англії.

Вперше під час демонстрації поліція використовуватиме камери розпізнавання облич у режимі реального часу, а організаторів зобов’яжуть нести персональну відповідальність за поведінку запрошених ними спікерів.

Заступник помічника комісара поліції Джеймс Гарман заявив, що ця «безпрецедентна» операція може коштувати поліції £4,5 млн, додавши, що сьогоднішній день «може стати одним із найнапруженіших для поліції Лондона за останні роки».

Поліція оцінює, що марш UTK збере близько 50 тисяч людей, тоді як у пропалестинській демонстрації можуть взяти участь від 15 до 40 тисяч осіб. Попередня акція UTK у вересні перевершила очікування: понад 150 тисяч людей заповнили Парламентську площу у Вестмінстері.