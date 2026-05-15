Сирський обговорив ситуацію на фронті із начальником Штабу оборони Британії

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову із начальником Штабу оборони Збройних сил Великої Британії, головним маршалом авіації Річардом Найтоном.

Про це генерал Сирський повідомив у соцмережах.

"Передусім висловив щиру вдячність Його Величності Королю Чарльзу ІІІ, Уряду Великої Британії та британському народові за підтримку і всебічну військову допомогу Україні. Високо цінуємо лідерство Великої Британії у форматі UDCG — Контактної групи з питань оборони України, спільне головування у Коаліції морських спроможностей та Коаліції дронів, а також активну участь у діяльності інших коаліцій із розвитку спроможностей Сил оборони України", – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Генерал Сирський поінформував британського колегу про ситуацію на фронті і наголосив, що обстановка залишається надзвичайно складною.

"Ворог активізував наступальні дії практично по всій лінії бойового зіткнення. Водночас Сили оборони України продовжують вести активну оборону, перехоплюючи стратегічну ініціативу. Це дозволяє виснажувати ворога, відновлювати позиції та завдавати ворогу максимальних втрат. Наше головне завдання – зробити кожен крок загарбника максимально дорогим, використовуючи інтелект, технології та сучасні рішення там, де ворог намагається тиснути чисельністю", – підкреслив Сирський.

Головком зазначає, що "щоденні втрати російських військ становлять не менше тисячі військовослужбовців убитими та пораненими. Наразі ворог втрачає більше особового складу, ніж здатен мобілізувати та підготувати".

Окремо Сирський звернув увагу на роль сучасних технологій на полі бою.

"Наземні роботизовані системи та безпілотні платформи стають одним із ключових елементів сучасної війни. Українські військові вже мають досвід проведення бойових дій із застосуванням виключно роботизованих систем та дронів без безпосередньої участі особового складу на позиціях", – ідеться у повідомленні.

Також військові обговорили посилення захисту українського неба.