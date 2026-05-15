Reuters: морський експорт російської нафти у квітні знизився майже на 10%

На тлі українських атак на НПЗ і портову інфраструктуру РФ, найбільше падіння зафіксовано в балтійських портах.

Морський експорт російських нафтопродуктів у квітні скоротився на 9,8% у порівнянні з березнем та на 17% у річному вимірі.

Про це пише Reuters із посиланням на галузеві джерела та власні розрахунки.

Загальний обсяг експорту знизився до 7,77 млн тонн. За даними агентства, однією з причин скорочення стали атаки українських дронів на російські порти та великі нафтопереробні заводи. Зокрема, у період із січня по травень тимчасово зупинялися російські нафтопереробні потужності загальною продуктивністю близько 700 тисяч барелів на добу.

Найбільше падіння зафіксовано в експорті через балтійські порти, включно з Приморськом, Висоцьком, Санкт-Петербургом та Усть-Лугою. У квітні постачання знизилися на 31,4% у порівнянні з березнем і становили 3,32 млн тонн.

Водночас експорт через порти Чорного та Азовського морів зріс на 20,3% — до 3,65 млн тонн. Аналітики пояснюють це частковим перенаправленням потоків пального з балтійських маршрутів.

Також зафіксовано зростання постачання з арктичних портів. Зокрема, через Мурманськ та Архангельськ експорт зріс до 104,3 тис. тонн проти 80,1 тис. тонн місяцем раніше. У портах Далекого Сходу обсяги збільшилися на 5,6% — до 698 тис. тонн.