В Ірані заявили, що дозвіл на прохід Ормузькою протокою отримали 30 суден. Серед них китайські

Командувач КВІР наголосив, що суднам, пов'язаним з "ворожою державою", продовжують блокувати прохід через водний шлях.

Корабель у Ормузькій протоці, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що з минулої ночі низці китайських суден дозволили прохід через стратегічну Ормузьку протоку.

Про це повідомляє DW.

Іран заблокував цей критично важливий водний шлях з початку нападів США та Ізраїлю на країну 28 лютого. Через протоку у мирний час проходить п'ята частина світових поставок нафти та зрідженого природного газу.

Іранське державне телебачення повідомило, що “понад 30 суден” отримали дозвіл на прохід через Ормузьку протоку, але не уточнило, скільки з цих суден були китайськими.

“Зрештою було зроблено висновок, що низка китайських суден, щодо яких надходив запит від цієї країни, пройде через цей район після узгодження протоколів управління Іранською протокою”, – йдеться в заяві Вартових, де також зазначено, що “цей прохід розпочався минулої ночі”.

Командувач КВІР наголосив, що суднам, пов'язаним з “ворожою державою”, продовжують блокувати прохід через водний шлях.

Заява збіглася з візитом президента США Дональда Трампа до Китаю, де серед його пріоритетів – згуртування підтримки проти Ірану.

Після зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном Трамп заявив, що китайський лідер пообіцяв йому допомогти у відкритті Ормузької протоки та пообіцяв не озброювати Іран.

