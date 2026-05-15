Трамп записав собі у досягнення "військове знищення Ірану"

У Білому домі знайшли пояснення, чому Сі Цзінпінь назвав Америку "нацією, що занепадає".

Президент США Дональд Трамп під час візиту до Китаю пояснив у власній соціальній мережі Truth Social, чому під час діалогу з ним комуністичний лідер Піднебесної Сі Цзінпінь назвав Сполучені Штати "нацією, яка занепадає".

За словами республіканця, цей коментар нібито стосувався чотирічного перебування на посаді його попередника Джо Байдена. Трамп вчергове поскаржився, що адміністрація демократів шкодила країні "відкритими кордонами, високими податками, трансгендерами усюди, чоловіками у жіночому спорті, толерантністю, жахливими торговельними угодами і безконтрольною злочинністю".

Натомість після повернення Трампа у Білий дім нібито відбулося "блискуче зростання", яке включає "рекорд фондового ринку, військову перемогу і процвітання відносин з Венесуелою, військове знищення Ірану, 18 мільярдів інвестицій, найкращий ринок праці, знищення принципів рівності та інклюзивності DEI".

Трамп похвалився тим, що Сі Цзінпінь привітав його з усіма цими досягненнями. Він також висловив сподівання, що відносини з Китаєм тепер будуть "сильнішими, ніж будь-коли раніше".