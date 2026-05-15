Литва викликала представника Білорусі через порушення повітряного простору

Йдеться про інцидент з повітряними кулями з Білорусі, в яких могла міститися контрабанда.

В МЗС Литви викликали представника Білорусі та оголосили йому рішучий протест щодо порушення державного кордону Литви в повітряному просторі. 

Про це передає "Ліга нет", з посиланням на МЗС Литви.

Інцидент трапився в ніч на 13 травня 2026 року. Над аеропортом Вільнюса вводили тимчасові обмеження повітряного простору через загрозу, пов’язану з повітряними кулями з Білорусі, в яких, як припускають, містилася контрабанда.

Білоруському представнику нагадали, що такі інциденти розглядаються як серйозні порушення міжнародного права та навмисні гібридні атаки проти Литви, за які Білорусь несе відповідальність. 

"Міністерство повторило свою вимогу до Білорусі виконати свої міжнародні зобов'язання щодо контролю за тим, що відбувається на її території та в її повітряному просторі, та негайно вжити ефективних заходів для запобігання подібним порушенням у майбутньому", - зазначили в МЗС Литви.

  • Литовські прикордонники затримали 18 нелегальних мігрантів, які прокопали тунель з території Білорусі до Варенського району Литви. 
