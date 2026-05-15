Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ЕксклюзивЖумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
ГоловнаСвіт

Ізраїльські націоналісти провели марш до річниці анексії Східного Єрусалиму

Міністр уряду Нетаньягу розгорнув прапор Ізраїлю у найсвятішому для мусульман місці.

Ізраїльські націоналісти провели марш до річниці анексії Східного Єрусалиму
Марш націоналістів у Єрусалимі
Фото: EPA/UPG

У Єрусалимі відбувся марш націоналістичних сил, присвячений 59-річчю з дня захоплення ізраїльськими військами східної частини міста під час Шестиденної війни 1967 року. 

Як пише The Guardian, тисячі членів радикальних угруповань пройшлися кварталами Старого міста, скандуючи гасла "смерть арабам", "нехай ваші села горять" та "Газа - це цвинтар". Власники крамниць у мусульманській частині центру на час проведення заходу зачинилися вдома. 

Марш було організовано урядом Біньяміна Нетаньягу, а учасники звозилися автобусами з території Ізраїлю та самовільних поселень на Західному березі Йордану. Одним з найактивніших мітингарів став праворадикальний міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір, який розгорнув ізраїльський прапор на Храмовій горі біля мечеті Аль-Акса, яка є найбільш священним місцем для мусульман у Єрусалимі і третьою найбільшою святинею ісламу.

Згідно зі статусом-кво, який дотримується вже 59 років, на Храмовій горі заборонено молитися представникам інших релігій, окрім ісламу. Проте Бен-Гвір заявив, що Ізраїль "повернув Храмову гору під своє управління".  

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies