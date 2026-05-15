Ізраїльські націоналісти провели марш до річниці анексії Східного Єрусалиму

У Єрусалимі відбувся марш націоналістичних сил, присвячений 59-річчю з дня захоплення ізраїльськими військами східної частини міста під час Шестиденної війни 1967 року.

Як пише The Guardian, тисячі членів радикальних угруповань пройшлися кварталами Старого міста, скандуючи гасла "смерть арабам", "нехай ваші села горять" та "Газа - це цвинтар". Власники крамниць у мусульманській частині центру на час проведення заходу зачинилися вдома.

Марш було організовано урядом Біньяміна Нетаньягу, а учасники звозилися автобусами з території Ізраїлю та самовільних поселень на Західному березі Йордану. Одним з найактивніших мітингарів став праворадикальний міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір, який розгорнув ізраїльський прапор на Храмовій горі біля мечеті Аль-Акса, яка є найбільш священним місцем для мусульман у Єрусалимі і третьою найбільшою святинею ісламу.

Згідно зі статусом-кво, який дотримується вже 59 років, на Храмовій горі заборонено молитися представникам інших релігій, окрім ісламу. Проте Бен-Гвір заявив, що Ізраїль "повернув Храмову гору під своє управління".