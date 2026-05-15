Reuters: США планують висунути звинувачення Раулю Кастро

Справа пов’язана зі збиттям у 1996 році літаків гуманітарної організації Brothers to the Rescue.

Колишній президент Куби Рауль Кастро
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати планують висунути обвинувачення 94-річному колишньому президенту Куби Раулю Кастро.

Як пише Reuters, про це заявив представник міністерства юстиції США.

Терміни можливого висунення обвинувачення, яке має бути схвалене великим журі присяжних, поки що незрозумілі, однак чиновник зазначив, що це може статися найближчим часом.

Очікується, що потенційне обвинувачення проти 94-річного колишнього президента Куби та брата Фіделя Кастро стосуватиметься збиття літаків.

Раніше CBS повідомляв, що справа пов’язана зі збиттям у 1996 році літаків гуманітарної організації Brothers to the Rescue («Брати на допомогу») кубинськими силами.

Адміністрація Трампа називає нинішній комуністичний уряд Куби корумпованим і некомпетентним та прагне його замінити. Останній крок відбувається на тлі посилення тиску президента Дональда Трампа на Кубу: фактично США запровадили блокаду острова, погрожуючи санкціями країнам, які постачають йому паливо. Це спричинило перебої з електроенергією та завдало удару по кубинській економіці.

Прокуратура США Південного округу Флориди займається розслідуванням можливих кримінальних звинувачень проти високопосадовців кубинського уряду. На початку цього року представники обох країн визнавали, що ведуть переговори, однак вони, схоже, зайшли в глухий кут на тлі американської паливної блокади.

Втім, кубинський уряд підтвердив, що провів зустріч із директором ЦРУ Джоном Реткліффом. За словами представника ЦРУ, Реткліфф повідомив кубинським чиновникам, що США готові до взаємодії з питань економічної безпеки, якщо Куба здійснить «фундаментальні зміни».

