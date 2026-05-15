На Мальдівах під час дайвінгу загинули п'ятеро італійців

Інцидент стався на атолі Вааву. 

Атол на Мальдівах
Фото: zubludiving.com

П'ятеро італійців загинули внаслідок нещасного випадку під час дайвінгу на Мальдівах – острівній країні у Південній Азії.

Про це повідомило BBC з посиланням на міністерство закордонних справ Італії.

Інцидент стався на атолі Вааву. Люди увійшли у воду в четвер вранці, повідомляють місцеві ЗМІ.

“Вважається, що дайвери загинули, намагаючись дослідити печери на глибині 50 метрів”, – йдеться у повідомленні МЗС.

Четверо дайверів були частиною команди Генуезького університету, серед них була професорка екології Моніка Монтефальконе, її донька та двоє дослідників.

Військові Мальдів повідомили, що одне тіло було знайдено в печері на глибині близько 60 метрів під водою. Вважається, що там є й тіла інших чотирьох жертв.

До цього району направили дайверів зі спеціальним спорядженням. Пошукову операцію називають дуже ризикованою.

Інциденти з дайверами в Індійському океані

Цей інцидент вважають наймасштабнішою поодинокою аварією під час дайвінгу в цій невеликій державі в Індійському океані, яка є популярним туристичним напрямком завдяки ланцюгу коралових островів.

Поліція повідомила про складні погодні умови в цьому районі, що розташований приблизно за 100 км на південь від столиці Мале. Для пасажирських і рибальських суден оголосили жовтий рівень небезпеки.

У грудні минулого року досвідчена британська дайверка потонула під час занурення біля курортного острова Еллайду. У 2024 році японський законодавець загинув під час підводного плавання на атолі Лхавіяні.

