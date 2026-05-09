Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
ГоловнаСвіт

У Римі затримали експосла Італії, який допомагав росіянам отримувати шенгенвізи

Імовірно, через схему було оформлено щонайменше 95 довгострокових шенгенських віз для

У Римі затримали експосла Італії, який допомагав росіянам отримувати шенгенвізи
Фото: Макс Левин

У Римі правоохоронці затримали колишнього посла Італії, якого підозрюють у причетності до корупційної схеми видачі шенгенських віз за гроші громадянам Росії.

Про це повідомляє TVP.

За даними слідства, йдеться про П’єргабріеле Пападію де Боттіні ді Сант’Аньєзе, який обіймав посаду посла Італії в Узбекистані з кінця 2024 до 2025 року. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем під час роботи в посольстві в Ташкенті.

Слідчі стверджують, що через схему було оформлено щонайменше 95 довгострокових шенгенських віз для російських заявників, частина з яких не з’являлася в консульстві та не відповідала базовим вимогам оформлення документів.

За даними прокуратури, заявники нібито сплачували від 4 до 16 тисяч євро за візи, термін дії яких сягав до трьох років. Це значно перевищує офіційний консульський збір, який становить 45–60 євро.

У ході перевірки Міністерства закордонних справ Італії, проведеної в липні 2025 року, було виявлено серйозні порушення: у більшості справ відсутні записи про особисту подачу документів заявниками.

Слідство також зазначає, що Пападія діяв у змові з громадянином Італії російського походження, який проживає в Болгарії. Обом фігурантам висунуто обвинувачення у сприянні нелегальній міграції та корупції.

Колишнього дипломата затримали 7 травня та взяли під варту на час розслідування. Окремо прокуратура перевіряє його майно, яке оцінюють приблизно у 3 млн євро.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies