У Римі затримали експосла Італії, який допомагав росіянам отримувати шенгенвізи

У Римі правоохоронці затримали колишнього посла Італії, якого підозрюють у причетності до корупційної схеми видачі шенгенських віз за гроші громадянам Росії.

Про це повідомляє TVP.

За даними слідства, йдеться про П’єргабріеле Пападію де Боттіні ді Сант’Аньєзе, який обіймав посаду посла Італії в Узбекистані з кінця 2024 до 2025 року. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем під час роботи в посольстві в Ташкенті.

Слідчі стверджують, що через схему було оформлено щонайменше 95 довгострокових шенгенських віз для російських заявників, частина з яких не з’являлася в консульстві та не відповідала базовим вимогам оформлення документів.

За даними прокуратури, заявники нібито сплачували від 4 до 16 тисяч євро за візи, термін дії яких сягав до трьох років. Це значно перевищує офіційний консульський збір, який становить 45–60 євро.

У ході перевірки Міністерства закордонних справ Італії, проведеної в липні 2025 року, було виявлено серйозні порушення: у більшості справ відсутні записи про особисту подачу документів заявниками.

Слідство також зазначає, що Пападія діяв у змові з громадянином Італії російського походження, який проживає в Болгарії. Обом фігурантам висунуто обвинувачення у сприянні нелегальній міграції та корупції.

Колишнього дипломата затримали 7 травня та взяли під варту на час розслідування. Окремо прокуратура перевіряє його майно, яке оцінюють приблизно у 3 млн євро.