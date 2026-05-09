Reuters: Іран ще до 4 місяців не відчує повного ефекту блокади портів

США та Іран можуть відновити мирні переговори вже наступного тижня.

Фото: LBCI Lebanon

За оцінками американської розвідки, Іран може не відчути серйозних економічних наслідків від блокади своїх портів Сполученими Штатами ще до чотирьох місяців.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного американського чиновника, обізнаного зі звітом Центрального розвідувального управління США.

Співрозмовник видання зазначив, що оцінки ЦРУ є помилковими, наголошуючи, що блокада вже завдає суттєвої шкоди іранській економіці. За його словами, вона порушує торговельні маршрути, зменшує державні доходи та прискорює економічну кризу.

Паралельно The Wall Street Journal повідомляє, що США та Іран можуть відновити переговори вже наступного тижня в Ісламабаді за участі посередників.

За даними видання, сторони працюють над проєктом 14-пунктного меморандуму про взаєморозуміння, який має визначити рамки майбутніх переговорів щодо припинення війни та врегулювання ядерного питання.

Також зазначається, що Іран уперше висловив готовність обговорювати свою ядерну програму, хоча залишаються суттєві розбіжності між сторонами.

Серед ключових положень, які обговорюються:

  • Іран закликають послабити блокаду Ормузької протоки;
  • США можуть зняти обмеження щодо іранських портів на період 30-денних переговорів;
  • розглядається можливість вивезення частини запасів високозбагаченого урану Ірану за кордон;
  • Іран виступає проти передачі ядерних матеріалів до США;
  • залишається відкритим питання ролі Ірану в контролі над Ормузькою протокою.

6 травня Держсекретар Марко Рубіо заявив, що оголошена Дональдом Трампом наприкінці лютого операція США та Ізраїлю проти Ірану, яку у Вашингтоні охрестили "Епічна лють", офіційно завершена.

