“Цілком секретні” файли Пентагону про НЛО: деякі датуються 1940-ми роками

Пентагон оприлюднив першу партію секретних файлів, що документують повідомлення про спостереження за неопізнаними літаючими об'єктами. Деякі з них датуються 1940-ми роками.

Видання додає, що це розпалює спекуляції щодо існування позаземного життя.

Серед інцидентів, зазначених у файлах, які, окрім Пентагону, надійшли від ФБР, Державного департаменту та NASA, є повідомлення про літаючі тарілки та диски, а також про спостереження кулі, що нагадувала “Око Саурона”.

Інтерес до НЛО відновився останніми роками на тлі розслідувань урядом США численних повідомлень про літальні апарати з нібито надприродними можливостями. Це відбувається через побоювання, що супротивники можуть випробовувати надсучасні технології.

“Ці файли, приховані за секретами, давно підживлюють виправдані спекуляції – і настав час, щоб американський народ побачив це на власні очі”, – заявив міністр оборони Піт Гегсет.

Понад 160 файлів оприлюднено на сайті міністерства оборони, яке офіційно називає НЛО “невпізнаними аномальними явищами” (Unidentified Anomalous Phenomena – UAPs).

Один файл – від грудня 1947 року – містить серію звітів про “літаючі диски”. “Постійні та нещодавні звіти кваліфікованих спостерігачів щодо цього явища досі викликають занепокоєння у штабі командування матеріально-технічного забезпечення ПС”, – йдеться в документі, що міститься у файлі.

У звіті розвідки Повітряних сил – з грифом “цілком таємно” – за листопад наступного року міститься інформація про повідомлення щодо спостереження за “невпізнаними літальними апаратами” та “літаючими тарілками”. “Протягом певного часу нас непокоїли повідомлення про літаючі тарілки, які повторювалися”, – йдеться у досьє.

В іншому файлі узагальнено заяви семи співробітників федерального уряду, які окремо повідомили про “кілька невстановлених аномальних явищ” у Сполучених Штатах у 2023 році.

“Достовірність свідків та потенційно аномальна природа самих подій роблять цей звіт одним із найбільш переконливих у поточному розпорядженні AARO”, – йдеться в описі файлу з посиланням на Управління Пентагону з аналізу аномалій у всіх середовищах.

В одному з інцидентів три команди спеціальних агентів федеральних правоохоронних органів незалежно один від одного описали, що “бачили помаранчеві “сфери” в небі, які випускали/запускали менші червоні “сфери””.

В іншому випадку два федеральні спеціальні агенти стали свідками “сяючої помаранчевої кулі... що містилася біля скелястої вершини”. Цей звіт містив художнє зображення червоно-помаранчевого кола з жовтою смугою в його нижній третині. Зазначається, що об'єкт був “схожий на Око Саурона” з “Володаря перснів”, але без зіниці.