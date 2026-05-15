Axios: директор ЦРУ провів переговори на Кубі

Джон Реткліфф повідомив тамтешній владі, що США готові серйозно займатися економічними та безпековими питаннями за умови, що Куба здійснить фундаментальні зміни.

директор ЦРУ Джон Реткліфф
Фото: EPA/UPG

Директор Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф провів переговори на Кубі з представниками влади острова, повідомив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на неназваного посадовця відомства. 

«Сьогодні директор Реткліфф зустрівся з кубинськими посадовцями, зокрема з Рауліто Родрігесом Кастро, міністром внутрішніх справ Ласаро Альваресом Касасом та головою кубинських розвідувальних служб у Гавані, щоб особисто передати послання президента Трампа про те, що Сполучені Штати готові серйозно займатися економічними та безпековими питаннями, але лише за умови, що Куба здійснить фундаментальні зміни”, – навів цитату посадовця журналіст. 

Він зазначив, що під час зустрічі директор Реткліфф та кубинські посадовці обговорили співпрацю у сфері розвідки, економічну стабільність та питання безпеки, і все це на тлі того, що Куба, за словами посадовця ЦРУ, більше не може бути безпечним притулком для супротивників у Західній півкулі.

Нагадаємо, на початку року США заблокували постачання палива на Кубу, зокрема венесуельської нафти, що призвело до енергетичної кризи на острові.

