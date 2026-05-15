Акції Boeing впали на 4% після заяви Трампа про замовлення Китаєм лише 200 літаків

Китай погодився купити 200 літаків Boeing, заявив у четвер президент США Дональд Трамп. Це значно менше, ніж очікували аналітики, через що акції авіабудівної компанії впали.

Про це пише Reuters.

Деталі угоди поки що невідомі, зокрема коли саме та які моделі літаків будуть поставлені. Однак обсяг замовлення виявився значно меншим за пакет приблизно на 500 літаків, який, за словами джерел Reuters, обговорювався напередодні зустрічі Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Акції Boeing під час торгів у четвер впали на 4,1%.

Велике замовлення Boeing вважалося однією з ключових бізнес-угод, які могли стати результатом зустрічі політиків, а також продовженням торговельного перемир’я, укладеного торік у жовтні.

За словами джерел видання, переговори стосувалися 500 літаків Boeing 737 MAX, а також потенційно десятків дорожчих широкофюзеляжних літаків у подальших замовленнях після саміту. Водночас Китай також веде переговори про угоду схожого масштабу з європейським авіавиробником Airbus.

У період із 2005 по 2017 рік Китай у середньому замовляв 127 літаків на рік. Після цього китайські авіакомпанії замовляли в середньому лише 6 літаків щорічно.

Boeing і Airbus давно жорстко конкурують за китайський ринок, який є другим за величиною авіаринком світу. У 2010-х роках Airbus випередив Boeing і здобув домінуючу частку ринку, навіть відкривши фінальну складальну лінію A320 у Тяньцзіні.

Пекін змушений закуповувати літаки в обох виробників, щоб задовольнити стрімке зростання попиту на авіаперевезення. За оцінками багатьох аналітиків, Китаю вже зараз потрібно замовити до 1000 нових літаків. Згідно з прогнозами Boeing і Airbus, до 2045 року країні знадобиться щонайменше 9000 нових пасажирських літаків.

Останнє велике замовлення Boeing Китай зробив під час візиту Трампа до Пекіна у листопаді 2017 року. Тоді було погоджено купівлю 300 суден. Після цього відносини між країнами погіршилися, і Boeing отримав лише 51 замовлення, переважно на вантажні літаки.

Аналітики зазначають, що Пекін має традицію оголошувати про великі авіаційні угоди під час дипломатичних самітів, і такі заяви часто більше відображають політичний клімат, ніж реальні контрактні домовленості.

Закупівлі літаків китайськими авіакомпаніями потребують схвалення центральної влади й часто прив’язуються до дипломатичних візитів. При цьому фактичний оператор літака зазвичай визначається ближче до моменту поставки.