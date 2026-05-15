У Німеччині взяли під варту українця, якого підозрюють у шпигунстві за виробником дронів для ЗСУ

Федеральний верховний суд Німеччини видав ордер на арешт громадянина України, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії, передає «Європейська правда».

Чоловіка нещодавно екстрадували з Іспанії.

Українця затримали в Іспанії наприкінці березня за запитом Німеччини і доставили до країни 14 травня. Справа стосується розслідування щодо двох осіб, які могли збирати інформацію про німецького постачальника безпілотників для України з метою підготовки нападу або диверсії.

Із харків'янином у справі фігурує громадянка Румунії, яку затримали безпосередньо в Німеччині.

За даними слідства, з грудня 2025 року українець системно збирав інформацію про німецьку компанію-виробника дронів, зокрема, таємно знімав її об’єкти. З березня до стеження долучилася росіянка. Вона дізналася адресу проживання керівника компанії і приховано фотографувала його будинок на телефон. Слідчі припускають, що метою цього збору даних була підготовка нападу або навіть убивства підприємця. Обом затриманим висунули звинувачення у шпигунстві.

Журналісти дізналися ім’я бізнесмена та назву фірми, але не розкривають їх з міркувань безпеки. Сам підприємець розповів, що вже певний час самостійно вживав заходів безпеки, оскільки розумів загрози через свою діяльність. Відомо, що його компанія спочатку постачала в Україну дрони-камікадзе, а останнім часом передає переважно компоненти для БпЛА.