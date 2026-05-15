Трамп має ухвалити рішення про продаж зброї Тайваню

Лідер Китаю прямо питав у Трампа, чи підтримають Штати Тайвань у разі нападу Китаю.

Президент США Дональд Трамп заявив, що обговорив із лідером Китаю Сі Цзіньпіном питання продажу американської зброї Тайваню, передає Reuters.

Трамп зазначив, що ухвалить остаточне рішення щодо зброї найближчим часом.

Американський президент повідомив, що із лідером Китаю «багато говорили про Тайвань», проте він не бачить конфлікту в цьому питанні. Трамп наголосив, що не давав китайському лідеру жодних зобов’язань щодо острова.

Також Трамп розповів, що Цзіньпін прямо запитав його, чи захищатимуть Сполучені Штати Тайвань у разі нападу Китаю. Проте американський президент відмовився відповідати на це запитання.

«Є лише одна людина, яка це знає, — і це я. Президент Сі поставив мені це запитання сьогодні, а я відповів, що не говорю про таке», — заявив Трамп.