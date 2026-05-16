Bloomberg: ОАЕ таємно завантажують газ на танкери, щоб перевозити його через Ормузьку протоку

Компанія намагається забезпечити безперебійне транспортування палива через Ормузьку протоку.

Національна нафтова компанія Абу-Дабі ADNOC завантажує зріджений природний газ (LNG) на танкери з вимкненими системами відстеження для його перевезення через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані відстеження суден.

За даними журналістів, компанія намагається забезпечити безперебійне транспортування палива через Ормузьку протоку.

Згідно із супутниковими знімками Copernicus Sentinel-2, 15 травня LNG-танкер перебував біля експортного терміналу ADNOC на острові Дас. Водночас поблизу об’єкта не фіксувалося суден із увімкненими системами автоматичної ідентифікації, які передають дані про місцеперебування.

За даними аналітичної компанії Vortexa, танкер Umm Al Ashtan припинив передавати сигнали про своє місцеперебування близько двох тижнів тому. 

Загалом, за оцінками аналітиків, від початку загострення ситуації в регіоні ADNOC вже здійснила щонайменше три завантаження палива на судна з вимкненими системами відстеження.

Також повідомляється, що раніше компанія проводила аналогічні операції з нафтовими танкерами, які проходили Ормузьку протоку без активних систем відстеження, ймовірно, з міркувань безпеки.

  • Водночас ОАЕ планують до 2027 року подвоїти потужності з експорту сирої нафти в обхід Ормузької протоки, використовуючи альтернативні маршрути постачання через трубопровід до порту Фуджейра на узбережжі Оманської затоки.
  • ADNOC планує й надалі використовувати схему перевантаження нафти за межами Перської затоки та вже веде переговори з азійськими нафтопереробними заводами щодо нових поставок у травні.
