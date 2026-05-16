США можуть провести операцію проти Рауля Кастро, подібну до захоплення Мадуро

Департамент юстиції Сполучених Штатів працює над оголошенням про кримінальне переслідування колишнього кубинського лідера, брата революціонера Фіделя Кастро Рауля.
Як пише CNN, у Вашингтоні скористаються інцидентом у 1996 році, коли Куба збила два літаки, як належали кубинсько-американській компанії, що діяла за межами Острова Свободи. Тоді загинули четверо людей, троє з яких були американцями.
Кримінальна справа може дати адміністрації Дональда Трампа формальний привід до вторгнення на Кубу - за сценарієм Венесуели, де у січні була проведена опеція із захоплення президента Ніколаса Мадуро.
- На тлі торговельної блокади з боку США Куба переживає найгіршу економічну кризу у своїй новітній історії, енергетична система острова постійно не витримує, через що стаються блекаути.
- Раулю Кастро 94 роки, він формально відійшов від державного управління у 2021-ому, коли президентом став Мігель Діас-Канель.