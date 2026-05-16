США можуть провести операцію проти Рауля Кастро, подібну до захоплення Мадуро

У Вашингтоні вирішили, що настав час для ескалації ситуації щодо Куби.

США можуть провести операцію проти Рауля Кастро, подібну до захоплення Мадуро
Колишній президент Куби Рауль Кастро
Фото: EPA/UPG

Департамент юстиції Сполучених Штатів працює над оголошенням про кримінальне переслідування колишнього кубинського лідера, брата революціонера Фіделя Кастро Рауля. 

Як пише CNN, у Вашингтоні скористаються інцидентом у 1996 році, коли Куба збила два літаки, як належали кубинсько-американській компанії, що діяла за межами Острова Свободи. Тоді загинули четверо людей, троє з яких були американцями.

Кримінальна справа може дати адміністрації Дональда Трампа формальний привід до вторгнення на Кубу - за сценарієм Венесуели, де у січні була проведена опеція із захоплення президента Ніколаса Мадуро.

  • На тлі торговельної блокади з боку США Куба переживає найгіршу економічну кризу у своїй новітній історії, енергетична система острова постійно не витримує, через що стаються блекаути.
  • Раулю Кастро 94 роки, він формально відійшов від державного управління у 2021-ому, коли президентом став Мігель Діас-Канель.
