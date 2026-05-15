Єврокомісія готує нові обмеження на торгівлю з Китаєм через загрозу деіндустріалізації

ЄС хоче стримати китайський експорт, аби зберегти свою економіку.

Китай
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія готує нові жорсткі заходи для обмеження торгівлі з Китаєм, намагаючись захистити європейську промисловість від напливу дешевих товарів та зменшити економічну залежність від Пекіна, пише Politico

Ці пропозиції планують представити лідерам ЄС уже наступного місяця. Зокрема, Брюссель розглядає можливість розширення розслідувань у низці секторів економіки, а це може призвести до введення тарифних квот. Раніше таке вже робили для сталі.

Одним із головних напрямків нової політики ЄС стане боротьба з надлишковими потужностями китайських компаній, які отримують значні державні субсидії. Це дозволяє їм випускати величезну кількість товарів за цінами, з якими європейські виробники просто не можуть конкурувати. Хоча такі механізми є юридично складними через правила Світової організації торгівлі, у Брюсселі зростає політична воля до рішучих дій через страх перед повною деіндустріалізацією Європи.

Ситуація стає критичною, оскільки торговельний дефіцит ЄС із Китаєм у 2025 році зріс майже на п’яту частину і сягнув понад 359 мільярдів євро. Через це європейські підприємства в хімічній та автомобільній галузях змушені скорочувати виробництво та звільняти працівників. Навіть Німеччина, яка раніше уникала торговельних конфліктів із Пекіном, тепер відчуває загрозу через домінування Китаю у сфері чистих технологій і виробництва електромобілів.

Обговорення цих планів розпочнеться наприкінці травня на рівні єврокомісарів, після чого питання винесуть на саміт G7 у Франції 15 червня та на засідання Європейської ради 18 червня. Попри можливий опір з боку окремих країн, як-от Іспанія, та погрози Пекіна застосувати заходи у відповідь, Єврокомісія налаштована отримати нові повноваження для стримування китайського експорту та забезпечення стратегічної автономності союзу.

