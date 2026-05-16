У Нью-Йорку втретє не змогли засудити Гарві Вайнштейна

Присяжні не домовилися про спільне рішення у справі про зґвалтування.

Гарві Вайнштейн
Фото: EPA/UPG

Суд у Нью-Йорку вже третій раз оголосив анульованим розгляд кримінальної справи проти колишнього голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна за звинуваченням у зґвалтуванні та примушуванні жінок до інтимних стосунків. 

Як пише BBC, цього разу справа розвалилася на етапі ухвалення рішення присяжними. За американським законодавством, визнати людину винною або невинною можна лише одностайним рішенням колегії, натомість ті, хто мали вирішувати долю Вайнштейна, повідомили судді, що не здатні дійти згоди. 

Адвокати експродюсера заявили, що частина присяжних хотіли визнати їхнього клієнта невинним, але "не змогли це сказати, бо відчувають соціальний тиск та упередженість". Вони також закликали обвинувачення припинити раз за разом безуспішно повторювати розгляд справи, зосередившись на "справжніх насильницьких злочинах та викликах для громадської безпеки".

У 2017 році Вайнштейна вперше публічно звинуватили у сексуальному насильстві та використанні свого впливу у Голлівуді для інтимних зв'язків з акторками. З того часу обвинувачення підтримали понад 100 жінок, а справа дала поштовх популярному руху "MeToo".

Навіть попри провал суду у Нью-Йорку, Вайнштейн навряд чи колись вийде на свободу, адже за зґвалтування його також судять і в Каліфорнії. 

