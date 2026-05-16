Сибіга: Спецтрибунал щодо злочину агресії РР проти України буде розташований у Гаазі

До Спецтрибуналу вже приєдналися 36 країн та Євросоюз.

Україна отримала офіційне підтвердження, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України буде розміщений у Гаазі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише "Суспільне".

За його словами, відповідне підтвердження надала нідерландська сторона, що свідчить про перехід ініціативи від політичних обговорень до практичного етапу реалізації.

"Сьогодні ми отримали чітке підтвердження, що місцем розміщення трибуналу буде Гаага. І нідерландська сторона нам це підтвердила. Це також свідчить про те, що створення трибуналу – це вже не абстрактна ідея, а конкретний механізм, і неминуче винні будуть притягнуті до відповідальності за злочин агресії", – сказав він.

Міністр нагадав, що ухвалення в Кишиневі угоди про створення керівного комітету стало важливим кроком у формуванні правової основи майбутнього трибуналу.

За його словами, до ініціативи вже приєдналися 36 країн та Європейський Союз, і Україна розраховує на подальше розширення міжнародної підтримки.

"Ми маємо певні політичні сигнали. Нам потрібно, щоб цей трибунал мав глобальний характер. І на сьогодні він вже не обмежується лише Європою. Це дуже важливо для справедливості, для невідворотності покарання", – заявив Сибіга.

Водночас він зазначив, що процес створення та запуску трибуналу потребує часу та подальшої технічної роботи.

"Іде рутинна, щоденна, копітка робота. Вона не буде завершена завтра і післязавтра. Це процес. Але ми очікуємо, що буде проведено засідання першого комітету, що будуть створені відповідні умови для функціонування – я маю на увазі логістично-матеріальні і самого трибуналу, і суддів. Тобто зараз ми переходимо в етап імплементаційний та етап наповнення діяльності створеного Спецтрибуналу", – пояснив Сибіга.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра заявила, що статут Спеціального трибуналу передбачає можливість проведення засідань не лише в Гаазі, а й поза місцем постійного знаходження органу.

Відомо, що суддів органу обиратиме Керівний комітет трибуналу. Статут передбачає реєстр із 15 суддів. Зокрема, п’ятеро суддів увійдуть до складу Апеляційної палати. Також передбачено одного суддю досудової палати і трьох суддів Судової палати.