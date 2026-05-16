Канада посилює оборонну співпрацю з країнами Північної Європи в Арктиці після погроз Трампа

На тлі постійних погроз президента США Дональда Трампа щодо захоплення Гренландії, влада острова спільно з Данією почала активно шукати підтримки Канади, пише Reuters.

Країни Арктичного регіону прагнуть зменшити оборонну залежність від Вашингтона та згуртуватися перед обличчям російської і китайської загроз.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні взяв курс на зміцнення зв'язків із північними країнами - Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією, оскільки США наразі вважають менш надійним партнером. У березні 2024 року Канада і п'ять нордичних країн домовилися поглибити співпрацю у військових закупівлях і наростити оборонне виробництво, зокрема для протидії кібератакам.

Канадська міністерка закордонних справ Аніта Ананд підтвердила, що хоча партнерство із США через систему NORAD залишається критично важливим, Оттава фокусується на розбудові нової системи колективної безпеки. Символічним кроком стало відкриття канадського консульства у гренландському Нууку в лютому, а також візит президента Фінляндії Александра Стубба до Канади у квітні для підписання низки угод щодо Арктики.

Головним елементом співпраці є запозичення досвіду канадських рейнджерів — резервного підрозділу Збройних сил Канади, який забезпечує постійну присутність у важкодоступних арктичних громадах. Протягом трьох років Гренландія та Данія консультувалися з Оттавою, і вже до кінця цього року очікується офіційний план створення власної версії таких підрозділів на острові.

Хоча поштовхом до об'єднання стали дії США, найбільшою загрозою для регіону Оттава і скандинавські столиці вважають Росію, яка має в Арктиці найбільше військових баз. Крім того, свою присутність у багатому на мінерали регіоні нарощує Китай — переважно в партнерстві з Москвою.

Історично Канада та Гренландія витрачали найменше коштів на арктичну оборону серед усіх 8 країн регіону. Лише минулого року під тиском Трампа Канада досягла цільового показника НАТО, виділивши на оборону 2% свого ВВП (близько 63 млрд канадських доларів), порівняно з критичними 1% у 2014 році.

Військові аналітики зауважують, що реальний бойовий потенціал Канади в Арктиці все ще сильно залежить від передового американського озброєння.