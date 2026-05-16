Світ

США і Китай домовилися про взаємне зниження мит

Трамп раніше заперечував, що із Сі Цзіньпіном говорив про мита.

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін
Фото: Xinhua

Китай і США досягли угоди про зниження мит на певні види товарів задля стимулювання двосторонньої торгівлі. 

Відповідну заяву оприлюднила китайська сторона за результатами дводенної зустрічі лідерів держав у Пекіні, передає Bloomberg.

Згідно з повідомленням китайського міністерства торгівлі, держави впровадять низку заходів для розширення торгівлі, зокрема, у сфері сільського господарства. Точного переліку товарів, які підпадуть під пільги, наразі не оголосили, бо робочі групи досі узгоджують технічні деталі.

Дональд Трамп напередодні заперечував обговорення цього питання. Спілкуючись із журналістами на борту президентського літака Air Force One, він заявив, що «ми не обговорювали мита. Вони [Китай] платять значні мита, але ми це не обговорювали». 

Проте раніше торговельний представник США Джемісон Грір зазначав, що сторони розглядають створення спільної «Ради з торгівлі» для зниження зборів щонайменше на $30 мільярдів для некритичних товарів, які не зачіпають національну безпеку.  

Крім того, китайська сторона підтвердила плани закупівлі американських літаків (раніше Трамп анонсував купівлю 200 літаків Boeing). У межах саміту керівники Boeing Co. та GE Aerospace особисто брали участь у переговорах у Пекіні. Також Китай пообіцяв врегулювати питання з ліцензіями на імпорт американської яловичини та м'яса птиці з окремих штатів США.

В обмін на це Вашингтон має розв'язати питання щодо автоматичного затримання китайської молочної та морської продукції американською митницею. Наразі Управління з продовольства і медикаментів США блокує ці товари через ризики вмісту меламіну та незареєстрованих ліків, вимагаючи від імпортерів окремих доказів безпечності для пропуску в країну.

У Міністерстві комерції КНР підкреслили, що перші деталі цього компромісу були напрацьовані ще під час попередніх торговельних консультацій у Південній Кореї.

