Праймеріз Республіканської партії в Луїзіані програв сенатор, який виступив проти Трампа

Білл Кессіді є одним із семи сенаторів-республіканців у 2021 році, які проголосували за засудження Трампа за обвинуваченням у підбурюванні до штурму Капітолію.

Президент Дональд Трамп та міністр охорони здоров'я Роберт Ф. Кеннеді-молодший перемогли сенатора Білла Кессіді на праймеріз Республіканської партії в Луїзіані.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання додає, що це свідчить про незмінну силу впливу президента на свою партію, незважаючи на непопулярну війну проти Ірану та стрімке зростання цін на бензин.

Кессіді був одним із семи сенаторів-республіканців у 2021 році, які проголосували за засудження Трампа за обвинуваченням у підбурюванні до штурму Капітолію 6 січня того ж року. У суботу він посів останнє місце у тристоронніх перегонах проти членкині Палати представників Джулії Летлоу, яку підтримали Трамп і пов'язаний з Кеннеді Комітет політичних дій, та казначея штату Джона Флемінга.

“Його нелояльність до людини, завдяки якій його обрали, тепер стала частиною легенди, і приємно бачити, що його політична кар'єра ЗАКІНЧЕНА!”, – прокоментував Трамп ситуацію у соціальних мережах.

Після підрахунку 92,3% бюлетенів Летлоу має 44,8% голосів, а Флемінг – 28,3%. Кессіді підтримали лише 24,7%.

У період праймеріз Трамп веде хрестову кампанію проти членів своєї партії, які виступили проти нього. Через кілька днів президент спробує витіснити з Кентуккі ще одного свого ворога-республіканця, члена Палати представників Томаса Массі.

Водночас Трамп вирішив наразі не втручатися у запеклий другий тур виборів у Техасі, який відбудеться пізніше у травні між чинним сенатором Джоном Корніном, традиційним консерватором, та генеральним прокурором штату Кеном Пакстоном, який політично ближчий до президента.