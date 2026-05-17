До французьких правоохоронців звернулося 10 нових потенційних жертв Епштейна

Французькі судові слідчі планують розслідувати ймовірні злочини, вчинені у Франції або за участю французьких громадян, які сприяли злочинам американця.

У межах французького розслідування діяльності мережі покійного сексуального злочинця, американського фінансиста Джеффрі Епштейна з’явилося майже десять нових імовірних жертв.

Про це повідомляє France24 з посиланням на прокуратуру Парижа.

Франція розпочала розслідування щодо торгівлі людьми після того, як Міністерство юстиції США у січні оприлюднило новий архів файлів розслідування щодо опального фінансиста.

Проти нього були висунуті обвинувачення у торгівлі неповнолітніми дівчатами для сексуальних цілей. Епштейн помер у в'язниці у 2019 році.

Головний прокурор Парижа Лор Беккуо заявила, що загалом близько 20 осіб звернулися до правоохоронців після того, як вона у лютому закликала потенційних постраждалих не мовчати.

Деякі з них вже були відомі слідчим, розповіла вона телеканалу RTL.

Французькі слідчі обшукали розкішну паризьку квартиру Епштейна у вересні 2019 року, більше ніж через місяць після того, як він повісився у нью-йоркській в’язниці.

Епштейн визнав себе винним у 2008 році у залученні до проституції дівчини, яка була молодшою ніж 18 років, та відбув 13 місяців ув'язнення, перш ніж його звільнили умовно.

