Папа Лев створює у Ватикані комісію з питань штучного інтелекту

Орган створять через зростання використання ШІ, його "потенційний вплив на людство загалом та турботу церкви про гідність кожної людини".

Ватикан стурбований наслідками використання ШІ дітьми та молоддю
Фото: unsplash

Папа Лев XIV створює комісію з питань штучного інтелекту, новий орган Ватикану, метою якого є координація реакції Католицької Церкви на ШІ.

Про це повідомляє Politico.

Цей крок відбувається напередодні першої енцикліки або пастирського листа Папи Лева, яка, як очікується, пріоритезуватиме етичний підхід до ШІ. Лист, складений понтифіком, надіслали єпископам, щоб надати інструкції або рекомендації з моральних питань.

Ватикан оголосив, що понтифік вирішив створити комісію через зростання використання штучного інтелекту, “його потенційний вплив на людей і на людство загалом та турботу церкви про гідність кожної людини”.

Нову енцикліку мають оприлюднити найближчими тижнями, вона розгляне питання ШІ в рамках соціального вчення церкви, яке також охоплює такі питання, як праця, справедливість і мир.

Це не вперше, коли Папа Лев піднімає питання ШІ. Всього через кілька днів після свого обрання у травні 2025 року він заявив кардиналам, що Католицька Церква має запропонувати світові “скарбницю свого соціального вчення”, щоб протистояти викликам з боку штучного інтелекту.

У червні 2025 року Папа Лев розкритикував потенційні негативні наслідки збільшення використання штучного інтелекту. Відзначивши його потенціал для блага, Папа сказав, що існує можливість “зловживання ним для егоїстичної вигоди”. ШІ, на його думку, може бути способом “розпалювання конфліктів та агресії”.

“Я впевнений, що всі ми стурбовані через дітей та молодь, а також можливі наслідки використання штучного інтелекту для їхнього інтелектуального та неврологічного розвитку. Нашій молоді потрібно допомагати, а не перешкоджати їй на шляху до зрілості та справжньої відповідальності”, – сказав понтифік.

