Розвідка Німеччини викрила схему постачань товарів подвійного призначення до Росії. Обсяги оцінюють в 30 млн євро

У Німеччині розкрили схему експорту товарів подвійного призначення до Росії, що діяла роками. Постачання здійснювали, серед іншого, через компанії Туреччини, пише Politico.

Підозрюваним в організації схеми постачання є тридцятидев'ятирічний бізнесмен Нікіта С. – його вже арештували. Його компаньйонкою була Ольга С. – її затримували на нетривалий період.

За інформацією слідства, Нікіта після початку повномасштабної війни перетворив звичайну торговельну компанію з Любека Gloobal Trade на підконтрольне Росії підприємства з закупівель. Воно, ймовірно, могло бути московським закупівельним центром в Європі. І це оголює хронічну вразливість західних санкцій: критично важливі компоненти досі можна купувати в Європі, перенаправляючи їх через інші країни до кінцевих споживачів у Росії.

У документах торгівля оберталася довкола компанії Global Trade, що до 2022 року експортувала напряму до Росії. Але після застосування західних санкцій модель бізнесу була змінена. Замість прямих постачань розробили складнішу структуру, аби приховати російських кінцевих споживачів. На вершині структури, як йдеться в матеріалах слідства, була російська компанія, відома як "Коловрат", яка також діяла під назвою Siderius. Штати застосували проти неї обмежувальні заходи за діяльність у виробничому секторі Росії. Вона була не просто клієнткою, а ядром закупівельної мережі, що забезпечувала російську промисловість, зокрема й військову.

Нікіта С. прямо працював на "Коловрат" у Москві, а в березні 2022 став директором Global Trade.

"Матеріали справи свідчать про те, що російська сторона не просто керувала компанією Global Trade здалеку. Співробітники «Коловрата», судячи з усього, заходили в електронні поштові скриньки Global Trade і видавали себе за німецький персонал, використовуючи вигадані імена (псевдоніми) для зв'язку з постачальниками, запиту цінових пропозицій та оформлення замовлень по всій Європі. Для постачальників ці угоди виглядали так, ніби вони укладалися з німецькою компанією. Згідно з документами, Москва фактично керувала цим бізнесом зсередини", – пишуть журналісти.

Що постачали

Серед речей, які постачали: мікроконтролери, електронні компоненти, датчики, перетворювачі, шарикопідшипники, механічні деталі, осцилографи та інше вимірювальне обладнання. Більшість з них окремо не викликала б підозр. Проте в матеріалах справи слідчі зазначають, що чимало з них були товарами подвійного призначення – продукцією цивільного застосування, яку також можна використовувати у військових системах. У кількох випадках, згідно з документами, поставки були відстежені до російських кінцевих споживачів, пов'язаних із оборонними або ядерними дослідженнями.

При цьому проміжок між експортом товарів з Європи до Росії іноді складав усього 5-10 днів. Центральну роль, імовірно, відігравала турецька компанія MR Global. Вона виконувала функцію транзитного хабу. Задіяні в схемі й підставні німецькі фірми. Зокрема, ER Industriebedarf GmbH, якою на папері керував Євген Р. громадянин Росії.

Інша компанія, Amtech Solutions, була заснована у травні 2025 року Даніелем А. за вказівкою Нікіти С. У матеріалах справи слідчі зазначають: вони вважають, що вона призначалася для майбутніх операцій. Деякі з цих компаній не мали реального штату працівників; інші мали спільні офіси чи складські приміщення з Global Trade.

За оцінками прокуратури, за допомогою цієї схеми було переправлено приблизно 16 000 партій товарів на суму понад 30 мільйонів євро, про що виданню BILD повідомила Інес Петерсон, речниця Федеральної прокуратури Німеччини.

Як розкрили схему

Розкрити схему вдалося завдяки німецькій Федеральній розвідувальній службі (BND). Її співробітники отримали доступ до внутрішньої документації "Коловрата", що керувала закупівлями з Москви. Ці дані дозволили відстежити транзакції та реконструювати їх. В одному випадку простежили шлях товарів, які були замовлені через Global Trade у Німеччині, оплачені через посередників, відправлені до Туреччини, а потім доставлені до Росії. В іншому випадку внутрішні документи засвідчили, що товари надходили до ВНДІА (Всеросійського науково-дослідного інституту автоматики імені Н. Л. Духова) — науково-дослідного інституту, пов'язаного з російською програмою ядерної зброї.

Інформація BND не могла автоматично привести до кримінального розслідування, тож служба передала їх прокурорам і митникам. Ті відстежили платежі, визначили ролі Global Trade, "Коловрату", турецьких транзитних фірм і німецьких компаній-прикриттів. А також – простежили переміщення Нікіти між Москвою і Німеччиною. Його затримали після поїздки до Німеччини біля готелю Radisson Blu Sanator.

Правоохоронці збирають докази для висунення йому та іншим підозрюваним обвинувачень. Серед них – Євген Р., Даніель А. та чоловік на ім'я Борис М., якого прокурори вважають ключовою фігурою у цій справі. Хоча у 2022 році Бориса М. офіційно замінили на посаді керуючого директора Global Trade, у матеріалах справи слідчі зазначають, що він залишався залученим до повсякденної діяльності, мав широку генеральну довіреність і надалі фігурував як контактна особа в митних реєстрах. У документах прокурори стверджують про систематичні порушення експортного контролю, масове ухилення від санкцій та участь у злочинній мережі.