НАБУ: росЗМІ поширюють фейки про нібито "розслідування" щодо Олени Зеленської

НАБУ та САП не здійснюють жодних процесуальних дій, про які йдеться у зазначених вкидах

Національне антикорупційне бюро звернуло увагу на поширення у російських та проросійських медіа чергової хвилі дезінформації щодо нібито "розслідувань" стосовно дружини президента України Олени Зеленської.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

"Ця інформація не відповідає дійсності. НАБУ та САП не здійснюють жодних процесуальних дій, про які йдеться у зазначених вкидах", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ зазначили, що подібні інформаційні вкиди є частиною системної дезінформаційної кампанії. Вони спрямованої на дискредитацію українських інституцій, підрив довіри до антикорупційних органів, дестабілізацію суспільно-політичної ситуації та ослаблення єдності України в умовах повномасштабної війни.

"Закликаємо громадян та представників медіа перевіряти інформацію, користуватися офіційними джерелами та не сприяти поширенню маніпуляцій і фейків, які використовуються РФ як елемент інформаційної війни проти України", - наголосили в Бюро.