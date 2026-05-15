На тимчасово окупованих територіях України окупанти активізували ідеологічну обробку студентів педагогічних навчальних закладів.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

У педагогічному коледжі в окупованому Бердянську Запорізької області студентам провели окрему лекцію про “героїв великої вітчизняної війни” та сучасний “патріотизм” у російському трактуванні.

Формально такі заходи подають як “історичну просвіту”, однак основна мета таких лекцій – підготувати нове покоління вчителів, яке в майбутньому навчатиме дітей на ТОТ уже за російськими ідеологічними методичками.

“Під час таких зустрічей студентам нав’язують культ “побєдобєсія”, героїзацію радянської армії та сучасних російських військових”, – зазначають у Центрі.

Окремий акцент робиться на формуванні лояльності до окупаційної влади та виправданні війни проти України через наративи про “боротьбу з нацизмом”.

Після лекцій студентів додатково залучають до командних ігор, дискусій та “патріотичних” заходів, щоб закріпити потрібні Кремлю погляди. Таким чином Росія намагається сформувати на ТОТ систему освіти, де майбутні педагоги самі стають носіями та поширювачами окупаційної пропаганди.