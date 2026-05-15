В Україну повернулись 20 бійців «Азову» у межах першого етапу масштабного обміну полоненими

Сьогодні, 15 травня, у межах першого етапу обміну «1000 на 1000» на рідну землю повернулись 20 бійців 1 корпусу НГУ «Азов», з них 19 оборонці Маріуполя. Про це повідомив командир «Азову» Денис «Редіс» Прокопенко.

«Чотири роки в російській неволі, і ось, нарешті, зустріч з рідними, які боролись за повернення своїх і чекали на цей день. Вітаю побратимів вдома, в Україні», – написав Прокопенко.

Він подякував бійцям за стійкість, мужність та силу, які вони щодня проявляли в надважких обставинах, під цілодобовим тиском нелюдської російської системи, котрій не вдалося їх перемогти.