За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
ФотоПройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ЕксклюзивЖумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
ГоловнаСуспільствоЖиття

До суду передали справу про переплату на 3 млн грн під час закупівель рятувальної техніки у Запоріжжі

Експосадовця ДСНС вже судять за розкрадання відомчого пального та незаконне збагачення. 

До суду передали справу про переплату на 3 млн грн під час закупівель рятувальної техніки у Запоріжжі
Закупили дві аварійно-рятувальні машини на базі автомобілів “Ford Ranger” та “Mitsubishi L200”.

ДБР завершило розслідування нових епізодів зловживань колишнього посадовця ДСНС із Запоріжжя. Йдеться про наживу на 3 мільйони гривень під час закупівель рятувальної техніки.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Експосадовця ГУ ДСНС у Запорізькій області вже судять за розкрадання відомчого пального та незаконне збагачення. Цього разу йдеться про зловживання під час закупівлі рятувальної техніки за бюджетні кошти. Обвинувальний акт направлено до суду.

Слідство встановило, що колишній начальник аварійно-рятувального загону обласного управління ДСНС, перебуваючи на посаді, організував закупівлю рятувальної техніки у заздалегідь визначеного ним підприємця. 

Для цього він доручив підлеглим підготувати документи під конкретного постачальника, а згодом особисто підписав договори за завищеними цінами. Йдеться про закупівлю двох аварійно-рятувальних машин САРМ-Л на базі автомобілів “Ford Ranger” та “Mitsubishi L200”.

Слідство встановило, що на початку повномасштабного вторгнення ДСНС переплатило за ці автомобілі майже 3 млн гривень. Більш того, сумнівним виявився і сам факт доцільності цієї закупівлі. Адже кілька років машини майже не використовувались за призначенням.

Колишньому посадовцю інкримінують зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі. Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

  • За матеріалами ДБР колишнього начальника аварійно-рятувального загону ГУ ДСНС в Запорізькій області вже судять за розкрадання відомчого пального та незаконне збагачення.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies