Експосадовця ДСНС вже судять за розкрадання відомчого пального та незаконне збагачення.

Закупили дві аварійно-рятувальні машини на базі автомобілів “Ford Ranger” та “Mitsubishi L200”.

ДБР завершило розслідування нових епізодів зловживань колишнього посадовця ДСНС із Запоріжжя. Йдеться про наживу на 3 мільйони гривень під час закупівель рятувальної техніки.

Експосадовця ГУ ДСНС у Запорізькій області вже судять за розкрадання відомчого пального та незаконне збагачення. Цього разу йдеться про зловживання під час закупівлі рятувальної техніки за бюджетні кошти. Обвинувальний акт направлено до суду.

Слідство встановило, що колишній начальник аварійно-рятувального загону обласного управління ДСНС, перебуваючи на посаді, організував закупівлю рятувальної техніки у заздалегідь визначеного ним підприємця.

Для цього він доручив підлеглим підготувати документи під конкретного постачальника, а згодом особисто підписав договори за завищеними цінами. Йдеться про закупівлю двох аварійно-рятувальних машин САРМ-Л на базі автомобілів “Ford Ranger” та “Mitsubishi L200”.

Слідство встановило, що на початку повномасштабного вторгнення ДСНС переплатило за ці автомобілі майже 3 млн гривень. Більш того, сумнівним виявився і сам факт доцільності цієї закупівлі. Адже кілька років машини майже не використовувались за призначенням.

Колишньому посадовцю інкримінують зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі. Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.