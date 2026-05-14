Також вони передавали росіянам позиції української ППО і напрямки руху військових колон.

Служба безпеки затримала двох російських агентів, які коригували повітряні атаки на Київщину та Запоріжжя.

Як ідеться на сайті спецслужби, затриманими виявилися жителі, які підтримували рашизм і чекали на повну окупацію України.

Фото: СБУ затримані зрадники

За інструкцією російського куратора фігурант із Києва шукав радіолокаційні станції і зенітно-ракетні комплекси ЗСУ. Для цього він обходив прилеглі до столиці території та позначав позиції української ППО на Google-картах.

Інший затриманий працював водієм у поштовому відділенні в Запоріжжі. Коли він розвозив посилки по регіону, то фіксував геолокації й напрямки руху військових колон Сил оборони.

Під час обшуків у зловмисників вилучили смартфони із доказами роботи на російську ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада та несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану.