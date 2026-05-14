На Харківщині затримали адвоката, який вимагав хабар за вплив на суддю

У Харківській області затримали 43-річного адвоката з міста Берестин, керівника власного адвокатського бюро, який вимагав хабар від свого клієнта.

Про це повідомила Служба безпеки.

Цей адвокат представляв інтереси чоловік за цивільною справою про визначення місця проживання його малолітньої дитини. Аби позитивно вирішити це питання на користь батька, юрист просив 7 500 доларів - за здійснення "впливу" на суддю, яка розглядає справу.

При цьому він стверджував, що без цих грошей у клієнта нібито немає жодних шансів виграти справу.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували неодноразові факти вимагання адвокатом неправомірної хабаря. На завершальному етапі операції його затримали "на гарячому" неподалік його офісу під час отримання 5 500 доларів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу (зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.