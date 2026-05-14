А також про те, як росіяни активно нарощують безпілотну складову.

За оцінками командувача Сил безпілотних систем Роберта «Мадяра» Бровді, на сьогодні глибина кілзони становить від 25 кілометрів від лінії фронту з обох сторін, розповів він в інтерв’ю «Українській правді».

За його словами, мова не про рекордні дольоти безпілотників углиб тилу, а про концентрацію засобів, «що на регулярній основі наносять ураження».

«25 кілометрів по обидві сторони, є вже достатньо високою, щоб саме цей коридор вважати небезпечним для безперешкодного, безпроблемного багаторазового пересування навіть військовим у межах виконання бойових задач», – пояснив командувач СБС.

І додав: «На сьогоднішній день на 25 кілометрів по обидві сторони не раджу без відповідної підготовки, потреби, засобів захисту і всього іншого пхати носа до сірої смуги фронту».

Які ще цифри озвучив «Мадяр» в розмові з УП:

На момент створення угруповання «Лінія дронів», чисельність його особового складу налічувала близько 2% від загальної чисельності Сил оборони. На сьогодні ціль – 5% «і забрати на себе 50% всіх уражених ворожих цілей і особового складу противника».

Згідно з підтвердженнями, угрупованню вдалося перетнути відмітку 10 000 «щомісячно знищених, уражених військових противника при підтримці загального темпу близько 35-40 тисяч ворожих цілей щомісячно».

За 11 місяців від створення «Лінії дронів» вдалося уразити понад 300 000 ворожих цілей.

«Середня глибина знищення особового складу противника на сьогоднішній день не перевищує 1,5 кілометра від смуги фронту».

Росіяни активно нарощують безпілотну складову і копіюють досвід Сил безпілотних систем України. Ще на початку року в противника було 86 тисяч одиниць особового складу, залучених до виконання безпілотних завдань. На 1 квітня – 100 000 одиниць. Через місяць уже звітували про 114 000. До кінця року у них в планах 168 000.

«Тобто вони на 28 тисяч приросли за 4 місяці. Нехай якась кількість була збрехана, надумана чи якась інша, але вони збільшуються от з таким розрахунковим темпом, 28 тисяч за 4 місяці», – пояснив командувач СБС.

Противник оптимізує забезпечення і витрати на зброю. З початку року провели перевірки у виробника дрону «Молнія» і «збили» його вартість із $3-4 тис. до $1,5 тис.

«Підняли вагу бойової частини до 10 кілограмів і зробили державне замовлення на 1,1 мільйона одиниць тих "Молній". Знаєте, у що це вилилося вже зараз? Середньостатистична бригада на смузі за день ловить на себе до 60 "Молній", – пояснив «Мадяр».

Як приклад, навів також по 300-400 одиниць на щодобове використання «Шахедів» і по 10 одиниць переносних РЕБ-систем.

«Вони їх на позиції викладають, йдуть в атаку і жоден типовий дрон не може зайти на ту піхоту, тому що вони фактично "під куполом" йдуть», – зазначив командувач СБС.

Також він припускає, що за рік росіяни вже матимуть власну мережу, альтернативу «Старлінку».

За його розрахунками, на тимчасово окупованій території доведеться знищити близько 1 000 одиниць елементів ППО противника. За п’ять місяців 2026 року вдалося знищити 134 одиниці. Але скільки тих засобів насиченості у ворожій армії – невідомо.

Втім, кілька тижнів тому Сили безпілотних систем на глибині 122 кілометри від смуги фронту, «далекої від водної акваторії, у степах Донеччини», знищили стаціонарне ЗРК противника, зняте з військового крейсера.

«Тобто це балалайка, котра була знята із зовсім іншого типу засобів і стаціонарно встановлена на глибині 100+ кілометрів. Це кумедно, але багато про що свідчить. У них не вистачає засобів зенітно-ракетних комплексів. І вони використовують всі доступні», – міркує «Мадяр».