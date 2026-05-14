За оцінками командувача Сил безпілотних систем Роберта «Мадяра» Бровді, на сьогодні глибина кілзони становить від 25 кілометрів від лінії фронту з обох сторін, розповів він в інтерв’ю «Українській правді».
За його словами, мова не про рекордні дольоти безпілотників углиб тилу, а про концентрацію засобів, «що на регулярній основі наносять ураження».
«25 кілометрів по обидві сторони, є вже достатньо високою, щоб саме цей коридор вважати небезпечним для безперешкодного, безпроблемного багаторазового пересування навіть військовим у межах виконання бойових задач», – пояснив командувач СБС.
І додав: «На сьогоднішній день на 25 кілометрів по обидві сторони не раджу без відповідної підготовки, потреби, засобів захисту і всього іншого пхати носа до сірої смуги фронту».
Які ще цифри озвучив «Мадяр» в розмові з УП:
- На момент створення угруповання «Лінія дронів», чисельність його особового складу налічувала близько 2% від загальної чисельності Сил оборони. На сьогодні ціль – 5% «і забрати на себе 50% всіх уражених ворожих цілей і особового складу противника».
- Згідно з підтвердженнями, угрупованню вдалося перетнути відмітку 10 000 «щомісячно знищених, уражених військових противника при підтримці загального темпу близько 35-40 тисяч ворожих цілей щомісячно».
- За 11 місяців від створення «Лінії дронів» вдалося уразити понад 300 000 ворожих цілей.
- «Середня глибина знищення особового складу противника на сьогоднішній день не перевищує 1,5 кілометра від смуги фронту».
- Росіяни активно нарощують безпілотну складову і копіюють досвід Сил безпілотних систем України. Ще на початку року в противника було 86 тисяч одиниць особового складу, залучених до виконання безпілотних завдань. На 1 квітня – 100 000 одиниць. Через місяць уже звітували про 114 000. До кінця року у них в планах 168 000.
«Тобто вони на 28 тисяч приросли за 4 місяці. Нехай якась кількість була збрехана, надумана чи якась інша, але вони збільшуються от з таким розрахунковим темпом, 28 тисяч за 4 місяці», – пояснив командувач СБС.
- Противник оптимізує забезпечення і витрати на зброю. З початку року провели перевірки у виробника дрону «Молнія» і «збили» його вартість із $3-4 тис. до $1,5 тис.
«Підняли вагу бойової частини до 10 кілограмів і зробили державне замовлення на 1,1 мільйона одиниць тих "Молній". Знаєте, у що це вилилося вже зараз? Середньостатистична бригада на смузі за день ловить на себе до 60 "Молній", – пояснив «Мадяр».
Як приклад, навів також по 300-400 одиниць на щодобове використання «Шахедів» і по 10 одиниць переносних РЕБ-систем.
«Вони їх на позиції викладають, йдуть в атаку і жоден типовий дрон не може зайти на ту піхоту, тому що вони фактично "під куполом" йдуть», – зазначив командувач СБС.
- Також він припускає, що за рік росіяни вже матимуть власну мережу, альтернативу «Старлінку».
- За його розрахунками, на тимчасово окупованій території доведеться знищити близько 1 000 одиниць елементів ППО противника. За п’ять місяців 2026 року вдалося знищити 134 одиниці. Але скільки тих засобів насиченості у ворожій армії – невідомо.
- Втім, кілька тижнів тому Сили безпілотних систем на глибині 122 кілометри від смуги фронту, «далекої від водної акваторії, у степах Донеччини», знищили стаціонарне ЗРК противника, зняте з військового крейсера.
«Тобто це балалайка, котра була знята із зовсім іншого типу засобів і стаціонарно встановлена на глибині 100+ кілометрів. Це кумедно, але багато про що свідчить. У них не вистачає засобів зенітно-ракетних комплексів. І вони використовують всі доступні», – міркує «Мадяр».