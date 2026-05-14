Швейцарія приєднується до угоди щодо створення Спеціального трибуналу

Швейцарія повідомила Раду Європи про свою готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди щодо створення Спеціального трибуналу.
Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга.
“Я вдячний Ігнаціо Кассісу та нашим швейцарським партнерам за цей принциповий і сильний крок”, – сказав він.
Сибіга підкреслив, що Швейцарія відіграє особливу роль у захисті принципів та норм міжнародного права, і її рішення має величезне значення для всієї міжнародної спільноти.
“Справедливість за злочин агресії проти України є неминучою, і трибунал – це вже не абстрактна ідея. Це стає реальністю”, – додав він.
Раніше стало відомо, що Євросоюз приєднається до угоди про створення спеціального трибуналу проти Росії.
- Раніше ЄС і Рада Європи підписали угоду про фінансування передової групи (Advance Team) для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
- Наприкінці 2025 року Нідерланди підтвердили готовність прийняти Трибунал.
- Євросоюз також виділив перші 10 млн євро на створення Спецтрибуналу.
- Торік у липні Верховна Рада ратифікувала угоду з Радою Європи про створення такого органу. А у червні Україна і Рада Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу, що дозволить притягнути до відповідальності винних у злочині агресії проти України. Так званий імунітет для трійки – президента, прем'єра і глав МЗС – не передбачений.
- Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра заявила, що статут Спеціального трибуналу передбачає можливість проведення засідань не лише в Гаазі, а й поза місцем постійного знаходження органу.
- Відомо, що суддів органу обиратиме Керівний комітет трибуналу. Статут передбачає реєстр із 15 суддів. Зокрема, п’ятеро суддів увійдуть до складу Апеляційної палати. Також передбачено одного суддю досудової палати і трьох суддів Судової палати.
- За словами Мудрої, залишилося формально ухвалити і ввести в дію Розширену часткову угоду, завершити формування фінансової бази, підписати повноцінну угоду з Нідерландами щодо розміщення Спецтрибуналу, сформувати roster суддів, обрати прокурора, ухвалити процесуальні правила і розгорнути повну судову структуру.
- Європарламент 30 квітня ухвалив резолюцію, у якій наголосив на необхідності негайного створення та запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.