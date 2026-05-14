Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ЕксклюзивЖумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
ГоловнаСуспільствоВійна

На Київщині рятувальники вилучили нездетоновану частину ракети із будинку

Спочатку вилучили уламки на першому та другому поверхах, а потім – бойову частину на першому. 

На Київщині рятувальники вилучили нездетоновану частину ракети із будинку
Вилучення частини ракети на Київщині
Фото: ДСНС

На Київщині рятувальники вилучили нездетоновану частину ракети із багатоповерхового будинку. Спочатку вилучили уламки на першому та другому поверхах, а потім – бойову частину на першому. 

Про це розповіли у МВС. 

У селищі Чабани під час ворожої атаки уламки бойової ракети потрапили всередину квартири багатоповерхового будинку. Найнебезпечнішою була ситуація на першому поверсі, де залишалася бойова частина боєприпасу, що не здетонувала.

Фахівці поетапно вилучили уламки з другого та третього поверхів із використанням спеціального обладнання. Далі провели найскладніший етап – безпечне знешкодження та вилучення бойової частини з першого поверху.Завдяки роботі рятувальників детонації не відбулося.

ДСНС наголошує: у разі виявлення підозрілих предметів необхідно телефонувати на 101.

Вилучення частини ракети із будинку
Фото: ДСНС
Вилучення частини ракети із будинку

  • У ніч на 14 травня Київщина перебувала під масованою ворожою атакою. Ворог бив дронами та ракетами. Унаслідок нічної атаки Росії постраждали люди. Пошкодження та пожежі зафіксовані в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies