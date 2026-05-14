На Київщині рятувальники вилучили нездетоновану частину ракети із будинку

На Київщині рятувальники вилучили нездетоновану частину ракети із багатоповерхового будинку. Спочатку вилучили уламки на першому та другому поверхах, а потім – бойову частину на першому.

Про це розповіли у МВС.

У селищі Чабани під час ворожої атаки уламки бойової ракети потрапили всередину квартири багатоповерхового будинку. Найнебезпечнішою була ситуація на першому поверсі, де залишалася бойова частина боєприпасу, що не здетонувала.

Фахівці поетапно вилучили уламки з другого та третього поверхів із використанням спеціального обладнання. Далі провели найскладніший етап – безпечне знешкодження та вилучення бойової частини з першого поверху.Завдяки роботі рятувальників детонації не відбулося.

ДСНС наголошує: у разі виявлення підозрілих предметів необхідно телефонувати на 101.

Фото: ДСНС Вилучення частини ракети із будинку