На Київщині рятувальники вилучили нездетоновану частину ракети із будинку

На Київщині рятувальники вилучили нездетоновану частину ракети із багатоповерхового будинку. Спочатку вилучили уламки на першому та другому поверхах, а потім – бойову частину на першому.
У селищі Чабани під час ворожої атаки уламки бойової ракети потрапили всередину квартири багатоповерхового будинку. Найнебезпечнішою була ситуація на першому поверсі, де залишалася бойова частина боєприпасу, що не здетонувала.
Фахівці поетапно вилучили уламки з другого та третього поверхів із використанням спеціального обладнання. Далі провели найскладніший етап – безпечне знешкодження та вилучення бойової частини з першого поверху.Завдяки роботі рятувальників детонації не відбулося.
ДСНС наголошує: у разі виявлення підозрілих предметів необхідно телефонувати на 101.
- У ніч на 14 травня Київщина перебувала під масованою ворожою атакою. Ворог бив дронами та ракетами. Унаслідок нічної атаки Росії постраждали люди. Пошкодження та пожежі зафіксовані в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах.