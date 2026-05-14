Нові злочини інкриміновані шахраям, яка наживалась на важкохворих дітях

Аферисти цинічно використовували реальні історії тих, хто потребував допомоги. 

Шахрайські кол-центри діяли у Житомирі

Засновниці та учасникам шахрайської організації, яка наживалась на важкохворих дітях, інкриміновано нові злочини, повідомили у Національній поліції.

Раніше оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі Головного слідчого управління НПУ викрили шахраїв, які видавали себе за благодійну організацію.

У Житомирі діяли кол-центри, оператори яких представлялися волонтерами й збирали кошти сім’ям з важкохворими дітьми, дитбудинкам чи малозабезпеченим родинам з дітками. 

Щоб викликати довіру, аферисти цинічно використовували реальні історії тих, хто потребував допомоги. Так, до їхнього “благодійного фонду”, звернулася мати двох діток з інвалідністю, аби зібрати гроші на їхню реабілітацію. 

На рахунок родини люди перерахували понад 400 000 гривень, але матері зловмисники віддали лише 20 000, решту – присвоїли.

Загалом “благодійники” виманили у меценатів понад 12 000 000 гривень та вивели їх через фіктивні фірми. 

Наразі зібрано доказову базу причетності організаторки – 41-річної мешканки Києва - та п’яти її спільників до участі у злочинній організації, шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах злочинною організацією та підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

До суду подано клопотання про взяття фігурантів під варту. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

