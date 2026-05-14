Нові злочини інкриміновані шахраям, яка наживалась на важкохворих дітях

Аферисти цинічно використовували реальні історії тих, хто потребував допомоги.

Засновниці та учасникам шахрайської організації, яка наживалась на важкохворих дітях, інкриміновано нові злочини, повідомили у Національній поліції.

Раніше оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі Головного слідчого управління НПУ викрили шахраїв, які видавали себе за благодійну організацію.

У Житомирі діяли кол-центри, оператори яких представлялися волонтерами й збирали кошти сім’ям з важкохворими дітьми, дитбудинкам чи малозабезпеченим родинам з дітками.

Щоб викликати довіру, аферисти цинічно використовували реальні історії тих, хто потребував допомоги. Так, до їхнього “благодійного фонду”, звернулася мати двох діток з інвалідністю, аби зібрати гроші на їхню реабілітацію.

На рахунок родини люди перерахували понад 400 000 гривень, але матері зловмисники віддали лише 20 000, решту – присвоїли.

Загалом “благодійники” виманили у меценатів понад 12 000 000 гривень та вивели їх через фіктивні фірми.

Наразі зібрано доказову базу причетності організаторки – 41-річної мешканки Києва - та п’яти її спільників до участі у злочинній організації, шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах злочинною організацією та підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

До суду подано клопотання про взяття фігурантів під варту. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.