Сибіга про заяви Мендель: Гидота, яку вона наговорила, це випад не проти президента, а проти власної країни

Головний дипломат назвав слова колишньої прессекретарки Зеленського брехнею та маніпуляціями, спрямованими проти інтересів України та на підтримку російських вимог і ультиматумів.

Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав заяви колишньої прессекретарки Володимира Зеленського Юлії Мендель в інтерв’ю проросійському блогеру Такеру Карлсону “випадом проти власної країни”.

“Навіть не дослухав до кінця жалюгідні ниці «одкровення» колишньої прессекретарки. Гидота, яку вона наговорила, це випад не проти президента, а проти власної країни. Вся ця брехня та маніпуляції спрямовані проти інтересів України та на підтримку російських вимог і ультиматумів”, – написав Сибіга у Facebook.

Огидно, за його словами, коли заради «слави» такі персонажі готові принижувати власну державу та плазувати перед російською пропагандою.

“Зрештою ця особа – не перша з тих, хто приєднався до клубу прихвостнів російської пропаганди та наративів. Але це квиток в один кінець”, – зауважив дипломат.

Він додав, що історія все розставить на свої місця, дасть справедливі оцінки, покаже справжню роль кожного.

Сибіга вважає безсумнівною роль президента в тому, що Україна вистояла в 2022 році та успішно продовжує боротьбу та опір російській агресії. За його словами, всі, хто працював з президентом в найважчий час, знають це.

“Я був поряд з ним і бачив його роботу, відповідальність та лідерство. Роль президента була визначальною і на початку повномасштабної війни, і в отриманні Україною зброї від союзників, і у посиленні тиску на агресора, і в просуванні до вступу України в ЄС. Жодні брехливі звинувачення цих фактів не змінять. Може й навпаки, лише підтвердять. А любителям дешевої слави – шлях у забуття”, – написав глава МЗС.

Зазначимо, що Мендель в інтерв’ю Карлсону, серед іншого, заявила, що Зеленський у 2022 році буцімто був готовий передати Донбас Росії задля припинення війни.