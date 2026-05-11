Ексголові Офісу президента Андрію Єрмаку оголосили підозру, повідомили в НАБУ і САП. Справа стосується викриття угруповання, підозрюваного в причетності до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

Андрій Єрмак підозрюється в участі в цьому угрупованні. Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі).

Карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Тривають невідкладні слідчі дії.

НАБУ опублікувало відео із матеріалами справи. Судячи з нього, йдеться про будівництво котеджного містечка "Династія" під Києвом.

В 2018 році фігурант справи під прізвиськом Че Гевара – це ексвіцепрем'єр Олексій Чернишов, увійшов до складу ТОВ "Блум-Девелопмент". В 2019 році товариство придбало понад 4 га землі, що стала основою для майбутнього будівництва. Чернишов став головою Київської ОДА і передав частку в товаристві дружині. У 2020 він очолив Мінгромад, і в травні цього року, за інформацією слідства, зародилася ідея будівництва "Династія".

Чернишов, за інформацією слідства, сформував з підконтрольних осіб команду тих, хто будував "Династію". При цьому будівництво запланували аж на 8 га – на вдвічі більшій території. В червні 2020 Чернишов залучив до будівництва "Династії" фігуранта на прізвисько Карлсон – Тимура Міндіча. Орієнтовно тоді ж до проєкту залучили учасника на прізвисько R2 – ймовірно, Андрія Єрмака.

Фото: скриншот відео НАБУ R2, ймовірно, це Андрій Єрмак

Цей фігурант особисто приїжджав на об'єкт будівництва, йдеться в перехоплених розмовах.

"Учасники проєкту «Династія» домовилися побудувати на ділянках товариства 4 приватних резиденції для власного постійного проживання", – сказав співробітник НАБУ.

Для приховування власників витрати називали R4, R3, R2 і R1. Також хотіли побудувати R0 – дім з басейнами, СПА і спортзалом для користування усіх учасників. Вартість зведення однієї резиденції становила $2 млн.

У червні 2021 році почали будівництво і навіть провели освячення землі. Освячення проводив священник, дружина якого в 2022 стане формальною власницею однієї з квартир, яку, за інформацією слідчих, Чернишову надали як неправомірну вигоду на посаді міністра громад і територій.

Фото: скриншот відео

У червні того ж року почали легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Фінансування проводили двома шляхами:

умовно білий, коли підконтрольні Чернишову люди створили "Сонячний берег", що формально виступав замовником будівництва. Засновники кооперативу вносили на рахунки гроші, які частково використовували для будівництва. Підконтрольні люди отримували кошти за нібито надані послуги від юросіб з ознаками фіктивності (це 10 % від загального обсягу коштів на будівництво)

основна частина фінансування – за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом – так звана форма 2. Частину готівки для будівництва передавали працівникам, що виконували роботи, через помічника Чернишова. Іншу частину готівки отримувала особа з оточення Міндіча. Кошти отримували, зокрема, і за рахунок схеми розкрадання в "Енергоатомі".

В 2024 учасники проєкту почали шукати способи узаконити кошти, витрачені на "Династію". Зокрема, розглядали можливість купити документи про законність походження коштів за 15,5-16,5 % від суми.

В липні 2025 для уникнення викриття схеми відмивання коштів і через вручення Чернишову підозри Міндіч вирішив законсервувати будівництво.

"За даними НАБУ і САП, майбутніми власниками резиденції та іншими особами в період 2021-2025 рр. було відмито грошових коштів у сумі майже 9 млн доларів США, які були використані для будівництва резиденції Династія в Козині. Як встановлено слідством, ці грошові кошти отримані від діяльності злочинної організації, очолюваною Карлсоном", – сказали в НАБУ.

Загалом відмили коштів на понад 460 млн гривень. Після розголосу в медіа про будівництво власники резиденції намагалися вивести з-під арешту земельну ділянку, але ВАКС арештував її і 5 незавершених котеджів. Детективи і прокурори зафіксували, що на одного з експертів тиснули.

Єрмак відмовився коментувати вручення йому підозри до завершення слідчих дій, пишуть "Схеми". А на запитання журналіста Михайла Ткача про кооператив сказав, що не має жодного будинку.

"У мене є тільки одна квартира і один автомобіль, який ви бачили", – сказав він.

У відповідь журналістці BBC Україна на запитання про реакцію глави держави на вручення підозри ексголові його Офісу радник президента Дмитро Литвин сказав, що "процесуальні дії ще відбуваються, то зарано давати оцінки".

Династія: що про неї відомо?

У липні 2025 журналісти-розслідувачі Bihus.info знайшли в Козині будівництво котеджів, яке могло бути пов'язаним з Олексієм Чернишовим – тодішнім урядовцем.

Власницею ділянки є фірма, якою з 2019 року володів Чернишов. Згодом і він, і дружина вийшли з проєкту, але в ньому залишилися пов'язані з ними люди.

Згодом інформація про котеджі, названі "Династією", фігурувала на плівках Міндіча – перехоплених слідчими розмовах фігурантів справи про корупцію в "Енергоатомі". УП писала, що Міндіч обговорював будівництво котеджів з жінкою на ім'я Наталія. Вони обговорили консервацію об’єкту – ймовірно, кооперативу “Династія”, будівництвом якого міг займатися Чернишов. Міндіч і Наталія обговорювали, які роботи треба провести на об’єкті, щоб він не зіпсувався під час заморожування робіт. Також говорили про дім якогось Андрія, який вже добудований, на відміну від маєтку Міндіча.

Також у розмові згадали про будинок Вови.

“Відповідно, станом на зараз ми маємо будинок Вови, Андрія, будинок Чернишова і будинок Міндіча”, – підсумував Михайло Ткач.